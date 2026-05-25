Poplatek pro turisty se Benátčanům líbí. Volili za starostu politika, který ho i zvýší

  18:34aktualizováno  18:34
Italské Benátky budou zřejmě i nadále vybírat poplatek za vstup do města od turistů. Podle prvních odhadů výsledků komunálních voleb zvítězil kandidát na starostu Simone Venturini, který chce systém nejen udržet, ale i poplatek i zvýšit. V části italských měst se komunální volby konaly v neděli a v pondělí.

Tradiční karneval v Benátkách v roce 2025 | foto: Antonio CalanniČTK

Podle prvních odhadů citovaných agenturou ANSA Venturini dostal 51 procent hlasů a měl by se tak stát novým starostou Benátek. Ve svém programu středopravicový kandidát tvrdí, že počítá s pokračováním výběru poplatku.

Venturini chce „uplatňovat vyšší a dynamickou sazbu s prvním cílem snížit počet denních turistů přítomných ve městě v průběhu roku“. Výnos z poplatku podle něj má být použit na pokrytí nákladu na služby pro rezidenty.

Považujete za správné, aby Benátky vybíraly od turistů ještě vyšší poplatek než doposud?

Se zrušením poplatku naopak počítal středolevicový kandidát Andrea Martella. Politik však podle odhadů, které cituje ANSA, dostal 37 procent hlasů.

Benátky vybírají poplatek pět až deset eur (120 až 240 korun) od turistů, kteří se ve městě neubytují, ve vybraných dnech od dubna do července. Jedná se o dny, kdy jsou podle radnice Benátky velmi vytížené. Opatření má podle zastánců zkrotit přebujelý turismus, podle odpůrců však na počet návštěvníků větší dopad nemá.

