Benátský karneval se letos přesune na internet, kvůli koronavirové epidemii se nemůže uskutečnit

Benátky Část benátského karnevalu se letos přesune na internet, tradiční rejdění masek se ale kvůli epidemii koronaviru neuskuteční. Ulice známého italského města tak v první den karnevalu zejí prázdnotou, uvedla agentura AP. Ve městě chybí turisté ze zahraničí i z okolních italských regionů. Původně měl benátský karneval začít v neděli a trvat až do masopustního úterý 16. února.

Podle místního tisku pořadatelé dlouho doufali, že se některé akce v ulicích podaří uspořádat. Stávající pravidla však větší shromáždění zcela znemožňují.



Ulice města, které mnoho let řešilo problémy související s nadměrným počtem turistů, jsou letos prázdné. Nic na tom zřejmě nezmění ani to, že Benátky a celý okolní region se v pondělí přesunou do mírnější kategorie protikoronavirových opatření. V rámci tzv. „žlutého stupně“ zůstávají zakázány cesty mimo kraj bydliště pro turistické účely. Cestovní ruch ze zahraničí do Itálii, která patří k zemím v Evropě, které epidemie postihla nejvíce, taktéž zůstane velice omezený.

Masopust se slaví i v mnoha dalších italských městech. Přehlídky masek a alegorických vozů ale pořadatelé letos buď zrušili nebo odložili.

Zrušen byl i další světoznámý karneval - ten v Riu de Janeiro. Tato akce každoročně přitahuje do ulic brazilského města stovky tisíc až několik milionů účastníků a diváků. Také v tomto případě je za rozhodnutím epidemie koronaviru. Brazílie vykazuje třetí nejvyšší počet nakažených na světě a druhý nejvyšší počet úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19.