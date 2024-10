Netanjahu vstal z mrtvých. Blízký východ hoří, jemu přibývají voliči

Na Západě ta zpráva v povyku kolem likvidace Hasana Nasralláha a příprav na izraelský vpád do Libanonu téměř zapadla. O víkendu se do izraelské vlády po několika týdnech vyjednávání vrátil Gideon Saar, což kabinetu zajistilo další čtyři hlasy v Knesetu.

Je to poslední ukázka politického umění Benjamina Netanjahua. Sedmapadesátiletý Saar býval považován za korunního prince strany Likud, ale když před pěti lety drtivě prohrál stranické primárky, založil si vlastní partaj a korupčními aférami stíhaného dinosaura izraelské politiky kritizoval na každém kroku.

Po hamásovských masakrech ze 7. října loňského roku sice se svojí stranou Nová naděje vstoupil do vlády, už v březnu ji však uraženě opustil, protože ho nevzali do užšího válečného kabinetu. S ostatními pravicovými politiky v opozici pak spřádal plány, jak hluboce nepopulárního premiéra odstavit od moci.

Postupem času ovšem bylo patrné, že roztříštěná opozice předčasných voleb nedosáhne. A když se začalo spekulovat o možném odvolání ministra obrany Joava Galanta, který se s premiérem dostal do otevřeného sporu ohledně dalšího kurzu v Gaze, Saar začal naslouchat Netanjahuovu vábení. Nejspíš upřímně věřil, že by mu nejviditelnější a nejdůležitější rezort mohl po Galantově odvolání připadnout.

Jeho naděje v polovině září zmařily Mosad a izraelská armáda (IDF) a jejich sofistikované údery na Hizballáh. Byly natolik úspěšné, že změna na postu ministra obrany padla, což nakonec uznal i Gideon Saar. Jenže to už byl jednou nohou ve vládě, takže se nakonec spokojil s funkcí ministra bez portfeje. Svoji názorovou otočku se tuto neděli po boku premiéra aspoň pokusil prodat jako vlastenecký čin.

„Vláda v čele s Netanjahuem v posledních dnech prokázala pozoruhodné odhodlání. IDF si počíná perfektně,“ chválil nálety na Hizballáh, které si vyžádaly stovky životů. „V této době je třeba posílit Izrael a soudržnost vlády. Proto jsem přijal žádost premiéra Netanjahua, abych se připojil k vládě a přispěl svými zkušenostmi a schopnostmi. Je to vlastenecká a správná věc, kterou je nyní třeba udělat,“ dodal Saar.

Zatímco zbytek opozice křičí, že se jí chce ze Saarova chování zvracet, Netanjahu si může mnout ruce. Díky zlanaření letitého rivala má nyní ve 120členném Knesetu 68 křesel a nemusí se tolik ohlížet na osadnické fanatiky ve vládě, jako je Itamar Ben Gvir. I jeho nejzatvrzelejší kritici musí uznat, že nejdéle sloužící premiér v dějinách židovského státu opět projevil smrtící politické instinkty.

„Netanjahuovi rozhodně nechybí sebevědomí ani politické schopnosti, aby stále dokázal překvapit a vyhrabat se i z té nejhlubší díry, zotavit se a ještě posílit. Ale ani jemu se asi nesnilo o takovém scénáři, kterého jsme byli svědky tuto neděli,“ konstatuje ve svém komentáři deník Haarec, který ze sympatií k premiérovi rozhodně nelze podezírat.

Je to skutečně pozoruhodný comeback, protože ještě nedávno to vypadalo, že Netanjahu je definitivně odepsaný. Kritici upozorňovali, že jeho palestinská politika „rozděl a panuj“ přispěla k posilování a vyzbrojení Hamásu, vytrvalé sabotování veškerých pokusů o příměří dovádělo k šílenství nejen rodiny unesených, ale i Američany.

Ze všech koutů zněly hlasy, že premiér obří bezpečnostní selhání ze 7. října nemůže ustát. „Netanjahu je za toto trauma natolik odpovědný, že to nepřipadá v úvahu. Sedmdesát procent Izraelců chce, aby dříve nebo později odešel. Jenom on to pořád ještě nepochopil. Veřejný tlak je neúnosný,“ uvedl pro iDNES.cz v prvních týdnech vpádu do Gazy izraelský historik Jair Wallach.

Odpor veřejnosti vyvrcholil na začátku září, kdy Hamás zavraždil dalších šest rukojmí. Největší odborový svaz vyhlásil generální stávku a do ulic vyšly statisíce lidí požadujících uzavření příměří a návrat všech unesených. Netanjahu necouvl ani o píď: argumentoval, že Izrael si v Gaze musí udržet kontrolu nad takzvaným Filadelfským koridorem, tedy úzkým pásem území na hranici s Egyptem.

Z vojenského hlediska to je nesmysl, ale premiér hrál o čas. Tou dobou se už pozornost přesouvala k hranici s Libanonem. Armáda se rozhodla, že po srovnání Gazy se zemí umožní návrat 60 000 civilistů do jejich domovů na severu Izraele, a rozjela likvidaci špiček Hizballáhu. A když izraelské bomby nakonec zabily i Hasana Nasralláha, svět obletěly snímky Netanjahua, jak z New Yorku dává pokyn k náletu na šéfa šíitských radikálů.

Premiér si částečně vydobyl zpět image „Mr. Security“, o kterou po 7. říjnu přišel. Poslední průzkumy skutečně naznačují, že se odrazil ode dna. Sice zůstává hluboce neoblíbený, ale Izraelci v současnosti žádnou lepší alternativu na postu premiéra nevidí. Žebříčkům popularity vládne bývalý premiér Naftali Bennett, kterého by si v čele země přálo 40 procent respondentů. Jenže ten se stále nerozhoupal k návratu do politiky.

Volební preference Likudu a dalších izraelských stran v průběhu války proti Hamásu

Sondy konané po smrti Nasralláha potvrzují i vzestup Likudu, který započal už atentátem na politického šéfa Hamásu Ismaíla Haníju na konci července. Netanjahuova strana by dnes volby vyhrála se ziskem 25 křesel, přičemž v průzkumech po tragédii 7. října se pohybovala kolem šestnácti mandátů.

Má to jeden háček: Likud by si nejspíš musel hledat nové koaliční partnery, protože odsává hlasy krajní pravici a současný kabinet by většinu nezískal. Příběh Gideona Saara nicméně napovídá, že pro Netanjahua by to nebyl nepřekonatelný problém. Nejhorší období své politické kariéry „vyseděl“ a nyní, uprostřed národního vzepětí v tažení proti Hizballáhu, má slušnou šanci vydržet až do řádných voleb v roce 2026.

„Netanjahu v Gaze ztrácel důvěryhodnost, protože dával nereálné sliby totálního vítězství... průzkum za průzkumem ukazoval, že se neřídí veřejným zájmem, ale svými politickými potřebami. Ale když došlo na Hizballáh a hrozbu regionální eskalace, objevila se daleko silnější potřeba sjednotit se kolem vůdce,“ vysvětlila pro Financial Times příčiny jeho comebacku izraelská analytička Dahlia Scheindlinová.