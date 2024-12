Netanjahu si nechává odstranit prostatu, lékaři objevili nezhoubné zvětšení

Na problém zdravotníci přišli ve středu při prohlídce v jeruzalémské nemocnici, napsal zpravodajský web The Times of Israel. Netanjahu pak začal brát antibiotika, která na infekci zabrala, uvedla premiérova kancelář.

Jak přesně bude nedělní operace probíhat nebo jak dlouho premiérova hospitalizace potrvá, nebylo ihned jasné. Oficiální prohlášení nicméně uvádí, že zasedání izraelské vlády plánované na neděli se uskuteční.

Netanjahuův úřad uvedl, že funkci premiéra bude během procedury vykonávat ministr spravedlnosti Jariv Levin, který je Netanjahuovým blízkým spojencem.

Agentura AFP připomenula, že pro Netanjahua to nebude první letošní lékařský zákrok. V březnu úspěšně absolvoval operaci kýly v celkové anestezii, přičemž jej nakrátko ve funkci zastoupil také Levin. Hospitalizován byl také loni kvůli zavedení kardiostimulátoru.

Netanjahu, který měl v posledních letech řadu zdravotních problémů, vynaložil velké úsilí, aby na veřejnosti posílil svůj obraz plně zdravého a energického lídra. Během soudního procesu tento měsíc se chlubil tím, že pracuje 18 hodin denně, i když tyto dlouhé hodiny doprovází doutníkem.

Zákrok, který izraelského premiéra čeká, už má své dopady: Netanjahuův právník Amit Hadad v dopise soudu uvedl, že izraelský premiér bude při zákroku plně uspán a bude hospitalizován „několik dní“, a požádal, aby byly zrušeny jeho naplánované výpovědi. Dočkal se kladné odpovědi.

Problémy s prostatou jsou běžné

Netanjahu patří mezi kohortu starších světových lídrů, mezi něž náleží 82letý americký prezident Joe Biden a zvolený prezident Donald Trump, kterému je 78 let. Zdraví a fyzická zdatnost všech zmíněných státníků jsou doma i v zahraničí pod hlubokým drobnohledem kvůli jejich pokročilému věku a vlivu, který by to mohlo mít na výkon jejich funkce.

„Komplikace způsobené zvětšením prostaty jsou běžné u mužů ve věku 70 až 80 let,“ uvedl doktor Šaj Golan, vedoucí onkologicko-urologického oddělení izraelského Rabinova lékařského centra.

Podle něj může zvětšená prostata blokovat správné vyprazdňování močového měchýře, což vede k hromadění moči, která pak může vést k infekci nebo jiným komplikacím. „Po medikamentózní léčbě mohou lékaři doporučit zákrok, při kterém se prostata odstraní, aby se předešlo budoucímu zablokování,“ uvedl Golan.

V Netanjahuově případě lékaři podle Golana pravděpodobně provedou endoskopickou operaci, která se provádí zavedením malých nástrojů do tělní dutiny, místo aby se do prostaty dostaly chirurgické řezy.

Zákrok trvá asi hodinu, uvedl Golan, a rekonvalescence je rychlá. Kromě používání katétru po dobu jednoho až tří dnů po zákroku se pacienti mohou vrátit k běžným činnostem bez výrazných omezení.

Premiéra trápila srdeční vada i operace kýly

Netanjahu trvá na tom, že je ve výborném zdravotním stavu, a jeho kancelář se snaží vytvořit veřejný obraz, který to potvrzuje. Zveřejňuje záběry, na nichž objíždí válečné zóny v plné ochranné výstroji po boku drsných vojenských důstojníků.

Tento obraz se však loni rozpadl, když Netanjahuovi lékaři odhalili, že měl srdeční vadu. Tento problém, o kterém zřejmě dlouho věděl, také tajil před veřejností.

Týden po srdečních slabostech byl Netanjahuovi urgentně voperován kardiostimulátor, který kontroluje jeho srdeční tep. Teprve poté pracovníci lékařského centra Sheba odhalili, že Netanjahu již léta trpí onemocněním, které může způsobovat nepravidelný srdeční tep.

Toto odhalení přišlo v době, kdy se Netanjahu potýkal s masivními protivládními protesty. Zpráva o chronických srdečních potížích podnítila další hněv a nedůvěru v době extrémní politické polarizace v Izraeli.

Loni byl Netanjahu kvůli pravděpodobné dehydrataci podle lékařů převezen do nemocnice, kde zůstal přes noc, což vedlo k odložení jeho týdenního zasedání vlády.

Na začátku letošního roku Netanjahu podstoupil operaci kýly, při níž byl v plné narkóze a v bezvědomí. Jeho blízký důvěrník, ministr spravedlnosti Jariv Levin, během operace zastával funkci zastupujícího premiéra.