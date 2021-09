V Británii hlásí nedostatek paliva až 90 procent čerpacích stanic. S distribucí pomohou vojáci

Ještě v pátek britská vláda tvrdila, že situace je pod kontrolou a bez paliva je několik čerpaček v okolí Londýna. Jenže včera už to bylo až 90 procent stanic po celém Spojeném království a britská armáda dostala rozkaz dát k dispozici vojáky, kteří budou palivo po ostrovech rozvážet.



„Benzin opravdu není,“ říká Veronika Prokopová žijící v severolondýnském Enfieldu. „Benzinky v Londýně jsou zavřené, manželovi se včera podařilo natankovat mimo Londýn, ale dovolili mu vzít jen za 30 liber.“ To je asi za 900 korun a v Británii to nevyjde ani na polovinu nádrže.

Potíž přitom není v nedostatku „černého zlata“ – benzinu i nafty má Spojené království dost. Zato mu chybí mezi 90 a 100 tisíci řidičů kamionů. Podle britské vlády za to může především pandemie koronaviru, která ztížila vydávání nových řidičských průkazů; podle kritiků jde o důsledek brexitu, který zapříčinil odliv levné pracovní síly, mezi niž se historicky řadili i kamioňáci, zpravidla původem ze středovýchodní Evropy.

Vláda se tuto situaci rozhodla řešit i vydáním 10 a půl tisíc krátkodobých víz pro řidiče. Objevují se ale pochyby, nakolik bude tento krok efektivní. Řidiči si totiž na ostrovech nevydělají tolik, aby se jim krátkodobý přesun na ně vyplatil. „Nechci pracovat na dočasné vízum, myslím na budoucnost,“ řekl britské televizi ITV polský řidič Jakub Borzykowski, který si své živobytí obstarává v Německu. „Kdyby (britská) vláda nabídla dvanáctiměsíční vízum, můžu si věci naplánovat, ale tři měsíce nepřipadají v úvahu.“

Natažené ceny

Pochyby o tomto řešení má i část vládnoucí Konzervativní strany. Podle ministryně vnitra Priti Patelové by mohl opětovný příchod levné pracovní síly srazit platy kamioňáků dolů, což se stalo před 15 lety a je to údajně prapříčinou nynějšího nedostatku. Pro anglické uchazeče se totiž práce řidiče stala neatraktivní. Patelová je známá jako „jestřábka“ ve sféře imigrace. Do obecného povědomí se zapsal například její plán přesouvat žadatele o azyl na izolovaný ostrov Ascension – na půli cesty mezi Afrikou a Jižní Amerikou.

Podle britských médií by se malér s chybějícím palivem mohl vyřešit relativně rychle. Naopak fronty u čerpacích stanic budou podle ministra dopravy Granta Shappse pokračovat i několik dní. Ceny se navíc vlivem nedostatku a inflace vyšplhaly na nejvyšší hodnotu za osm let – podle deníku The Guardian si za litr momentálně zaplatíte téměř 137 pencí (41 Kč). Předseda britské asociace prodejců benzinu Brian Madderson provozovatele vyzval, aby se na krizi nesnažili vydělávat. „Takové profitování rozhodně neschvalujeme,“ uvedl včera Madderson pro BBC. „Většina našich členů má stálý okruh zákazníků a pokud si jej odradí, už si ho po skončení téhle krize nezaslouží,“ dodal s tím, že lidé mají dlouhou paměť.

Levná „červená nafta“

Britská vláda občany stále vyzývá, aby nepanikařili a zastavili nákupní horečku. Komentátor konzervativního deníku The Daily Telegraph Charles Moore si ale všímá toho, že je to vlastně stejné, jako kdyby řekla „panikařte“. Místo zbytečné rétoriky by podle něj bylo na místě efektivní řešení – třeba dočasné povolení „červené nafty“ neboli barvených minerálních olejů, které lze použít jako nouzové palivo a na britském venkově je ho údajně dost.