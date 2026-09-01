Provizorní pomník nechala radnice berlínské centrální části Mitte zřídit na místě teroristického útoku v polovině srpna. Kromě duhové lavičky tam nechala vysadit také mladý javor, který nahradil strom, do nějž při útoku islamista Abdul B. najel.
Zatímco strom stále stojí, z lavičky někdo v noci na dnešek vytrhal prkna v barvách duhy. Ostatní lavičky v okolí zůstaly nepoškozené. Podle mluvčího příslušné radnice bude duhová lavička opravena a brzy se vrátí na své místo.
Jednadvacetiletý německý občan libanonského původu najel 25. července autem do lidí v parku Tiergarten a následně napadal přítomné mačetou. V té době se v centru Berlína stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+, takzvaný Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti, který končil ve stejném parku, se zúčastnily stovky tisíc lidí.
Němečtí politici označili čin za islamistický terorismus. Zahynula při něm 65letá žena z Polska a dalších 31 lidí utrpělo zranění. Abdula B. policisté den po útoku vypátrali a zastřelili. V den útoku muž přísahal věrnost teroristické organizaci Islámský stát (IS).