Duhovou lavičku na památku obětem teroristického útoku v Berlíně někdo zničil

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  18:29aktualizováno  18:29
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Lidé se scházejí po útoku na LGBT průvod u parku Tiergarten, pokládají zde...

Lidé se scházejí po útoku na LGBT průvod u parku Tiergarten, pokládají zde květiny a vzkazy. Policisté mezitím ohledávají místo činu. (26. července 2026) | foto: Reuters

Lidé se scházejí po útoku na LGBT průvod u parku Tiergarten, pokládají zde...
Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně, záchranka následně...
Lidé se scházejí po útoku na LGBT průvod u parku Tiergarten, pokládají zde...
Lidé se scházejí po útoku na LGBT průvod u parku Tiergarten, pokládají zde...
35 fotografií
Neznámý pachatel v Berlíně zničil duhovou lavičku, kterou radnice umístila v parku Tiergarten na památku obětí červencového teroristického útoku. Informovala o tom regionální veřejnoprávní stanice rbb. Islamista tehdy najel autem do lidí v parku, zatímco se ve městě konala manifestace za práva komunity LGBT+.
Lidé se scházejí po útoku na LGBT průvod u parku Tiergarten, pokládají zde květiny a vzkazy. Policisté mezitím ohledávají místo činu. (26. července 2026)
Lidé se scházejí po útoku na LGBT průvod u parku Tiergarten, pokládají zde květiny a vzkazy. Policisté mezitím ohledávají místo činu. (26. července 2026)
Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně, záchranka následně ošetřila zraněné. (25. července 2026)
Lidé se scházejí po útoku na LGBT průvod u parku Tiergarten, pokládají zde květiny a vzkazy. Policisté mezitím ohledávají místo činu. (26. července 2026)
35 fotografií

Provizorní pomník nechala radnice berlínské centrální části Mitte zřídit na místě teroristického útoku v polovině srpna. Kromě duhové lavičky tam nechala vysadit také mladý javor, který nahradil strom, do nějž při útoku islamista Abdul B. najel.

Zatímco strom stále stojí, z lavičky někdo v noci na dnešek vytrhal prkna v barvách duhy. Ostatní lavičky v okolí zůstaly nepoškozené. Podle mluvčího příslušné radnice bude duhová lavička opravena a brzy se vrátí na své místo.

Jednadvacetiletý německý občan libanonského původu najel 25. července autem do lidí v parku Tiergarten a následně napadal přítomné mačetou. V té době se v centru Berlína stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+, takzvaný Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti, který končil ve stejném parku, se zúčastnily stovky tisíc lidí.

Němečtí politici označili čin za islamistický terorismus. Zahynula při něm 65letá žena z Polska a dalších 31 lidí utrpělo zranění. Abdula B. policisté den po útoku vypátrali a zastřelili. V den útoku muž přísahal věrnost teroristické organizaci Islámský stát (IS).

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