Překvapení, ale také úleva. Tak by se daly charakterizovat reakce na pondělní oznámení německého ministra obrany Borise Pistoria. Po příletu do litevského Vilniusu totiž nečekaně oznámil, že Německo vyšle do Litvy natrvalo čtyři tisíce vojáků.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 3 měsíce zdarma