Berlínská nemocnice přijala i rodinu lékaře nakaženého ebolou

Berlínská nemocnice Charité přijala v noci na čtvrtek do péče rodinu amerického lékaře, který se v Kongu nakazil ebolou. Lékař je v Berlíně v izolaci už od středy. Jeho žena a čtyři děti nevykazují příznaky nemoci. Dalšího lékaře s podezřením na nákazu ebolou přijalo během čtvrteční noci i Česko.

Německo přijalo 39letého amerického lékaře Petera Stafforda, který se nakazil ebolou v nemocnici na východě Konga, na žádost Spojených států. Podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je ve „stabilizovaném stavu“.

Kolona záchranných vozidel přepravuje do berlínské nemocnice Charité rodinu amerického lékaře, u kterého byl v Kongu potvrzen případ eboly. (20. května 2026)
Demokratická republika Kongo ve střední Africe se potýká s epidemií eboly. (16. května 2026)
Kolona policejních a hasičských vozů převáží do berlínské nemocnice Charité amerického pacienta nakaženého ebolou z Konga. (20. května 2026)
V kontaktu s ním bylo šest lidí. Jeho manželka, rovněž lékařka Rebekah, a čtyři děti přiletěly do německého hlavního města z Afriky v noci na čtvrtek.

Šestou kontaktní osobu, kterou je podle médií další lékař Patrick LaRochelle, v noci přijala pražská Fakultní nemocnice Bulovka. Američan v nemocnici zůstane nejméně tři týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů i jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci.

Berlínská nemocnice Charité má vysoce specializované oddělení pro mimořádně nakažlivé choroby. Je schopné zvládat i situace s nejasnou biologickou, chemickou či radiologickou kontaminací. Prostory mají vlastní přístupy, uzavřenou vzduchotechniku s filtrací a nezávislou čističku odpadních vod.

Zprávy o tom, že v provincii Ituri na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly, se objevily v pátek. Nemoc se ale zřejmě v zemi šíří už od dubna. Světová zdravotnická organizace (WHO) epidemii o víkendu označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu poté, co byly potvrzeny dva případy i v Ugandě.

Šíří se varianta viru Bundibugyo, proti které neexistuje očkování ani účinná léčba. Riziko šíření ve střední a východní Africe je považováno za vysoké. Čeští hygienici minulý týden uvedli, že riziko importu eboly do Česka je nízké.

Spojené státy v pondělí na 30 dní pozastavily vstup do země pro některé cestující, aby snížily riziko šíření eboly. Nařízení se týká cestujících, kteří v uplynulých 21 dnech odcestovali z Konga, Ugandy a Jižního Súdánu nebo se v těchto zemích zdržovali, a to bez ohledu na jejich zemi původu.

Opatření se nevztahuje na občany USA, osoby s americkým občanstvím a trvalým pobytem, příslušníky amerických ozbrojených sil, vládní zaměstnance v zahraničí, jejich manžele a děti nebo cizince, jimž úřady povolí vstup do země.

Afrika má za sebou několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 000 lidí. Ačkoliv proti některým kmenům eboly už existují účinné vakcíny, na současnou variantu Bundibugyo nezabírají.

