Berlín: povinné očkování není tabu. Budoucí vláda chce, aby vakcínu získali zdravotníci

Souběžně s tím začíná v Německu přibývat hlasů volajících po povinném očkování proti koronaviru. Poslední kapkou se stalo rozhodnutí sousedního Rakouska z konce minulého týdne. Vláda ve Vídni vyhlásila nejenom čtvrtou plošnou uzávěru, ale ohlásila také záměr, že od února bude platit povinnost nechat se proti koronaviru očkovat.

Během víkendu se začala k něčemu podobnému klonit i řada politiků v Německu. Asi nejvýrazněji politici z Bavorska, které patří v rámci současné čtvrté vlny pandemie k nejvíc zasaženým německým regionům.

„Jen všeobecná očkovací povinnost může být trvalým řešením,“ řekl v pondělí bavorský premiér a šéf křesťanských sociálů (CSU) Markus Söder. Podle něj dokáže pouze povinné očkování pro všechny zajistit společenský smír. Naopak, pokud by se prý vztahovala jen na vybrané profese, „bylo by to nespravedlivé“.

Ovšem také zástupci jiných politických stran dávali v posledních dnech najevo, že otočili.

Proočkovanost zůstává nízká

Je to významná změna. Není to totiž tak dávno, co vrcholní politici něco takového vylučovali. Důvodem byla zejména možná kolize s německou ústavou a jejími ustanoveními, která zaručují nedotknutelnost každého jednotlivce. Očkovací povinnost pro všechny bez rozdílu by mohla být shledána ústavními soudci jako nepřiměřené opatření.

V tomto duchu se v minulosti pravidelně vyjadřovala končící kancléřka Angela Merkelová. Ještě donedávna také bylo například na oficiálních internetových stránkách spolkové vlády v souvislosti s nejčastějšími dotazy, které se týkají covidu, uvedeno, že žádná povinnost v Německu nebude. Dokonce to bylo označováno za falešnou zprávu.

Jak ale upozornil deník Bild, minulý pátek příslušná grafika z vládního webu zmizela, což bylo listem označeno za předzvěst, že vláda už všeobecnou očkovací povinnost nevylučuje. V pondělí ovšem mluvčí vlády informoval, že zmíněná pasáž se na web znovu vrátila, avšak s doplňkovou informací, že zemští premiéři zvažují zavedení částečné očkovací povinnosti.

Podobný záměr nedávno vyjádřily strany nově vznikající německé vlády levého středu, jíž mají tvořit sociální demokraté, Zelení a liberálové. Podle jejich představ by se mohla povinná vakcinace týkat například pracovníků ve zdravotnictví či v pečovatelských službách.

Oporu mají v odborné epidemiologické veřejnosti, která poukazuje na stále nízkou proočkovanost v zemi, jež nedokáže zabránit prudkému šíření nákazy, jak je tomu nyní. K pondělku bylo naočkováno přes 67 procent obyvatelstva.

Lothar Wieler, jenž vede Institut Roberta Kocha, poradní orgán německé vlády, vidí případné povinné očkování v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO). „Když už bylo vyzkoušeno všechno ostatní, tak potom WHO radí přemýšlet o povinném očkování,“ prohlásil Wieler.

„Očkování povede k ještě větší polarizaci společnosti“

Naopak končící ministr zdravotnictví Jens Spahn povinné očkování odmítá. Jedním z důvodů je, že „by to vedlo k ještě větší polarizaci ve společnosti,“ uvedl v rozhovoru pro týdeník Die Zeit. „Politici udělají dobře, pokud budou trvat na obhajobě svobody v odpovědnosti i tehdy, když to není zrovna nejpopulárnější,“ dodal Spahn, který ve vládě kancléřky Merkelové zastupoval křesťanské demokraty (CDU).

Na zcela praktické dopady možného povinného očkování pro lékaře a zdravotníky upozornili i zástupci německých odborů (DGB). Podle nich totiž hrozí, že namísto toho, aby nemocnice a srovnatelná zařízení dokázala získat nové zaměstnance, řada z těch stávajících kvůli tomu naopak může odejít. „Už teď tam pracují mnozí na hranici svých možností, a proto není podle nás tato debata přínosná,“ prohlásil předseda DGB Reiner Hoffmann.

Kritická koronavirová situace v některých částech Německa vedla k novým omezením. Například ve východoněmeckém Sasku, kde je počet nakažených vysoký a proočkovanost nízká, byly v některých okresech nově zavedeny zákazy nočního vycházení.

Již podruhé za sebou byl kvůli covidu zrušen tradiční vánoční trh v centru Drážďan, který měl původně začít v pondělí. Zemská vláda zrušila všechny vánoční trhy i další podobné akce.