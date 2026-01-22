Severně od Berlína vypukl požár v areálu, ve kterém je Goebbelsova vila

Autor: ,
  10:30aktualizováno  10:30
Severně od Berlína hoří objekt v areálu, ve kterém si ve 30. letech minulého století postavil vilu ministr propagandy nacistického Německa Joseph Goebbels. Areál Bogensee po druhé světové válce patřil mládežnické organizaci komunistické Německé demokratické republiky. Právě jednu z budov její vysoké školy požár zachvátil.
Severně od Berlína hořelo v areálu, ve kterém je Goebbelsova vila. (22. ledna...

Severně od Berlína hořelo v areálu, ve kterém je Goebbelsova vila. (22. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Severně od Berlína hořelo v areálu, ve kterém je Goebbelsova vila. (22. ledna...
Severně od Berlína hořelo v areálu, ve kterém je Goebbelsova vila. (22. ledna...
Severně od Berlína hořelo v areálu, ve kterém je Goebbelsova vila. (22. ledna...
Severně od Berlína hořelo v areálu, ve kterém je Goebbelsova vila. (22. ledna...
24 fotografií

Areál u jezera Bogensee nedaleko braniborského městečka Wandlitz je od roku 2000 prázdný. Úřady si dlouho neví rady s jeho dalším využitím, uvažovalo se také o demolici.

Hořet začala ve středu večer budova, ve které bývala vysoká škola Svobodné německé mládeže (FDJ), která byla v NDR obdobou československého pionýra.

Oheň zachvátil nejprve krov budovy, později se rozšířil. „Hasební práce trvají a zatím se je nepodařilo dokončit,“ uvedl ráno mluvčí braniborské policie. Podle něj komplikují hasičům práci nízké teploty.

Goebbelsova vila není podle médií poškozená. Šéf nacistické propagandy si vilu Waldhof nechal postavit u jezera Bogensee v roce 1939. Areál v roce 1945 obsadila Rudá armáda a následně ji využívala FDJ. Majitelem areálu, který je památkově chráněný, je v současné době město Berlín. To ale nemá ani peníze, ani valný zájem na jeho údržbě.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.