„S Američany úzce spolupracujeme... ve prospěch míru a bezpečnosti v Evropě, ve prospěch Ukrajiny a na odstrašení,“ řekl Pistorius. Evropské země ale podle něj na sebe musí vzít větší odpovědnost.
„Německo je na dobré cestě, bundeswehr se zvětšuje, vojenský materiál se nakupuje rychleji a vzniká infrastruktura,“ uvedl také šéf německého resortu obranu.
Berlín se podle něj chce o dalších úkolech radit s partnery z takzvané evropské pětky – tedy s Británií, Francií, Polskem a Itálií.
Americký prezident Donald Trump o možném omezení počtu amerických vojáků v Německu uvažoval už začátkem týdne, když kritizoval německého kancléře Friedricha Merze kvůli jeho postoji k válce v Íránu.
Podle amerických médií tak chce dát najevo nespokojenost s mírou podpory, kterou mu evropští spojenci poskytli během izraelsko-americké války proti Íránu.