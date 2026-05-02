Berlín reaguje na plán stažení vojáků USA. Přítomnost je i ve vašem zájmu, varuje

  10:29
Přítomnost amerických vojáků v Evropě, a zejména v Německu, je v německém a americkém zájmu, prohlásil německý ministr obrany Boris Pistorius. Reagoval tak na informaci, že Spojené státy plánují v příštích šesti až 12 měsících snížit počet svých vojáků na německém území o 5000 z nynějších přibližně 35 000. Podle Pistoriuse není americké rozhodnutí nečekané a dalo se předvídat.
Německý ministr obrany Boris Pistorius (28. dubna 2026)

„S Američany úzce spolupracujeme... ve prospěch míru a bezpečnosti v Evropě, ve prospěch Ukrajiny a na odstrašení,“ řekl Pistorius. Evropské země ale podle něj na sebe musí vzít větší odpovědnost.

„Německo je na dobré cestě, bundeswehr se zvětšuje, vojenský materiál se nakupuje rychleji a vzniká infrastruktura,“ uvedl také šéf německého resortu obranu.

Berlín se podle něj chce o dalších úkolech radit s partnery z takzvané evropské pětky – tedy s Británií, Francií, Polskem a Itálií.

Americký prezident Donald Trump o možném omezení počtu amerických vojáků v Německu uvažoval už začátkem týdne, když kritizoval německého kancléře Friedricha Merze kvůli jeho postoji k válce v Íránu.

Podle amerických médií tak chce dát najevo nespokojenost s mírou podpory, kterou mu evropští spojenci poskytli během izraelsko-americké války proti Íránu.

