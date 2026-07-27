Policie propustila Íránce, kterého podezřívala z účasti na útoku na LGBT pochod

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  12:41aktualizováno  12:41
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Lidé se scházejí po útoku na LGBT průvod u parku Tiergarten, pokládají zde...

Lidé se scházejí po útoku na LGBT průvod u parku Tiergarten, pokládají zde květiny a vzkazy. Policisté mezitím ohledávají místo činu. (26. července 2026) | foto: AP

Lidé se shromáždili před Braniborskou bránou a přišli tak podpořit komunitu...
Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně-Spandau našla muže podezřelého ze...
Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně-Spandau našla muže podezřelého ze...
Lidé se shromáždili před Braniborskou bránou a přišli tak podpořit komunitu...
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Německá policie propustila na svobodu muže, kterého o víkendu zadržela a podezřívala z účasti na teroristickém útoku v Berlíně. Podle časopisu Der Spiegel se policie zpočátku domnívala, že zadržený Íránec byl v autě spolu s Abdulem B., který vjel do lidí v parku Tiergarten. Podezření proti němu se ale nepotvrdilo.

V sobotu krátce před 22:00 najel 21letý německý občan s libanonskými kořeny Abdul B. dodávkou do lidí v centrálním berlínském parku Tiergarten, následně napadal lidi zřejmě mačetou. Útočník jednu ženu zabil a 29 lidí zranil.

V té době se v centru německé metropole stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+, která nese název Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti se zúčastnily stovky tisíc lidí.

V neděli nebylo jasné, zda byl Abdul B. jediným pachatelem, nebo zda měl komplice. Německá média v neděli informovala, že policie v noci zadržela íránského občana, kterého považuje za atentátníkova spolujezdce. Toto podezření se ale nepotvrdilo.

Abdula B. policie v neděli večer vypátrala v zahrádkářské kolonii ve Špandavě (Spandau) na severozápadním okraji Berlína. Při zásahu ho zastřelila, vyrazil totiž proti ní s bodnou zbraní. Časopis Der Spiegel v pondělí napsal, že podle jeho informací otec Abdula B. žije nedaleko zahrádkářské kolonie.

Dohled nad vyšetřováním teroristického útoku v neděli večer převzalo generální státní zastupitelství, které se v Německu zabývá nejzávažnějšími trestnými činy. Po smrti hlavního podezřelého se nyní bude vyšetřování soustředit především na to, zda měl případně komplice či zda někdo věděl o tom, co plánuje udělat.

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