Policie propustila Íránce, kterého podezřívala z účasti na útoku na LGBT pochod

V sobotu krátce před 22:00 najel 21letý německý občan s libanonskými kořeny Abdul B. dodávkou do lidí v centrálním berlínském parku Tiergarten, následně napadal lidi zřejmě mačetou. Útočník jednu ženu zabil a 29 lidí zranil.
V té době se v centru německé metropole stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+, která nese název Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti se zúčastnily stovky tisíc lidí.
V neděli nebylo jasné, zda byl Abdul B. jediným pachatelem, nebo zda měl komplice. Německá média v neděli informovala, že policie v noci zadržela íránského občana, kterého považuje za atentátníkova spolujezdce. Toto podezření se ale nepotvrdilo.
Abdula B. policie v neděli večer vypátrala v zahrádkářské kolonii ve Špandavě (Spandau) na severozápadním okraji Berlína. Při zásahu ho zastřelila, vyrazil totiž proti ní s bodnou zbraní. Časopis Der Spiegel v pondělí napsal, že podle jeho informací otec Abdula B. žije nedaleko zahrádkářské kolonie.
Dohled nad vyšetřováním teroristického útoku v neděli večer převzalo generální státní zastupitelství, které se v Německu zabývá nejzávažnějšími trestnými činy. Po smrti hlavního podezřelého se nyní bude vyšetřování soustředit především na to, zda měl případně komplice či zda někdo věděl o tom, co plánuje udělat.