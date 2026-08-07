V centru Berlína padly tři výstřely, na místě je jedna zraněná osoba

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  21:20aktualizováno  22:11
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V berlínské restauraci Atlas se ozvaly tři výstřely. Pravděpodobně je na místě...

V berlínské restauraci Atlas se ozvaly tři výstřely. Pravděpodobně je na místě jeden mrtvý. (7. srpna 2026) | foto: iDNES.cz

V berlínské restauraci Atlas se ozvaly tři výstřely. Pravděpodobně je na místě...
V berlínské restauraci Atlas se ozvaly tři výstřely. Pravděpodobně je na místě...
V berlínské restauraci Atlas se ozvaly tři výstřely. Pravděpodobně je na místě...
V berlínské restauraci Atlas se ozvaly tři výstřely. Pravděpodobně je na místě...
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V pátek večer zazněly výstřely v ulici Graefestraße v berlínské čtvrti Kreuzberg. Podle prvních informací policie byla při incidentu zraněna jedna osoba.

„Padly tři výstřely přímo na zahrádce restaurace. Byla to chladnokrevná střelba bez možnosti se bránit. Muž v černém obleku a s bílou rouškou vypálil a dal se na útěk,“ popsal iDNES.cz svědek přímo z místa střelby.

Jedna osoba zasažena nejméně dvakrát do horní části těla.

Mluvčí policie pro deník BILD uvedl: „K výstřelům došlo kolem 20:40. V současné době vyslýcháme několik svědků.“

V Kreuzbergu momentálně probíhá rozsáhlé pátrání po pachateli.

V této oblasti se v poslední době opakovaně vyskytly podobné incidenty. V březnu dva muži vystřelili na 23letého muže, který se spolu s kamarádem procházel po chodníku na ulici Graefestrasse, uvedl server foerde.news

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