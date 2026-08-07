V centru Berlína padly tři výstřely, na místě je jedna zraněná osoba

„Padly tři výstřely přímo na zahrádce restaurace. Byla to chladnokrevná střelba bez možnosti se bránit. Muž v černém obleku a s bílou rouškou vypálil a dal se na útěk,“ popsal iDNES.cz svědek přímo z místa střelby.
Jedna osoba zasažena nejméně dvakrát do horní části těla.
Mluvčí policie pro deník BILD uvedl: „K výstřelům došlo kolem 20:40. V současné době vyslýcháme několik svědků.“
V Kreuzbergu momentálně probíhá rozsáhlé pátrání po pachateli.
V této oblasti se v poslední době opakovaně vyskytly podobné incidenty. V březnu dva muži vystřelili na 23letého muže, který se spolu s kamarádem procházel po chodníku na ulici Graefestrasse, uvedl server foerde.news
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