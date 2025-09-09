Žháři v Berlíně poškodili stožáry vysokého napětí, bez proudu jsou desítky tisíc lidí

  10:10aktualizováno  10:10
Kvůli žhářskému útoku na stožáry vysokého napětí jsou na jihovýchodě Berlína bez proudu desítky tisíc lidí, informovala berlínská policie.

Stožár vysokého napětí v Berlíně | foto: Profimedia.cz

„O uplynulé noci vypadl proud kvůli žhářskému útoku na dva stožáry vysokého napětí v Johannistalu,“ uvedla. Výpadek se podle policie dotkl několika čtvrtí v jihovýchodní části Berlína. Podle regionálních médií je bez proudu zhruba 50 000 lidí.

Omezena byla také tramvajová doprava, provoz městské dráhy S-Bahn a výpadek se dotkl i semaforů na křižovatkách. Policie proto na důležité dopravní uzly vyslala strážníky, kteří pomáhají řídit provoz.

Vyšetřování se ujalo oddělení berlínské policie, které se zabývá politicky motivovanými trestnými činy.

