náhledy
Berlínská zeď, která se začala stavět v noci z 12. na 13. srpna roku 1961, byla betonová barikáda, která do roku 1989 neprodyšně rozdělovala Berlín na západní a východní sektor a stala se celosvětovým symbolem studené války a železné opony. Postavila ji komunistická Německá demokratická republika (NDR) s cílem zastavit masivní odchod svých občanů do demokratického Západního Berlína. Hradba padla 9. listopadu 1989, což odstartovalo pád komunismu v celé střední a východní Evropě a vedlo ke znovusjednocení Německa.
Autor: ČTK
Stavba Berlínské zdi v roce 1961: Britský tank na náměstí Potsdamer Platz.
Autor: CTK / ullstein bild / Fritz Eschen , Profimedia.cz
Betonová zeď s ostnatým drátem zachycená na náměstí Potsdamer Platz v Berlíně, NDR. Izolace sovětského sektoru se dále zpřísňuje. Během několika posledních nocí Lidová policie osadila betonové zdi ostnatým drátem, aby zabránila občanům NDR v přelézání bariéry. V ranních hodinách 13. srpna 1961 byly pod dohledem ozbrojených sil NDR vztyčeny zátarasy z ostnatého drátu a začala stavba Berlínské zdi, která měla Východní Berlín izolovat od západní části města. Zeď má zabránit občanům NDR v útěku do Západního Berlína.
Autor: CTK / DPA / Giehr, Profimedia.cz
Policie NDR staví strážní věž na hřbitově ve Východním Berlíně.
Autor: CTK / DPA / dpa , Profimedia.cz
Dva východoněmečtí policisté sledují dav občanů z Východního Berlína.
Autor: CTK / DPA, Profimedia.cz
Občan Východního Berlína žádá ženu v Západním Berlíně, aby mu něco obstarala v obchodu.
Autor: CTK / DPA / Guenter Bratke , Profimedia.cz
Ostnatý drát často nechyběl v blízkosti Berlínské zdi.
Autor: CTK / ullstein bild / Pawlowski, Volker , Profimedia.cz
Dva světy rozdělovala Berlínská zeď.
Autor: CTK / ullstein bild / ullstein - Czechatz , Profimedia.cz
I takto probíhala stavba obávané Berlínské zdi.
Autor: CTK / ullstein bild / Pawlowski, Volker , Profimedia.cz
Dne 13. srpna 1961 byla v NDR přijata obranná opatření na hranici se Západním Berlínem. Útěk do Západního Berlína krátce před evakuací domů na hranici mezi oběma státy.
Autor: ČTK
Snímek ze srpna 1961 ukazuje dělníky, kteří navyšují zeď v Bernauer asse v Berlíně.
Autor: Profimedia.cz
Jednotky Národní lidové armády, Lidové policie a továrních bojových skupin uzavírají hranice sektoru. Scéna u Braniborské brány. (13. srpna 1961)
Autor: Profimedia.cz
Smutný výhled, smutné perspektivy. Obyvatelka domu ve východní části se dívá za zeď.
Autor: Profimedia.cz
Co si asi říkají? Západoberlínský policista mluví dírou ve zdi s obyvatelem východní části, září roku 1962.
Autor: Profimedia.cz
Pořád se přes ni dá dívat. Obyvatelé Západního Berlína vyhlížejí v roce 1961 přes zeď, zatím je teprve nízká.
Autor: Profimedia.cz
Zeď, ostnatý drát, vojáci s puškami. Nic nemohlo studenou válku ilustrovat výstižněji.
Autor: Profimedia.cz
Hranice byla pečlivě střežená z obou stran, z té západní ji na fotografii hlídá americký tank, rok 1961.
Autor: Profimedia.cz