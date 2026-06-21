Ve Švýcarsku pokračují jednání o dohodě USA a Íránu

Memorandum, které ve středu na dálku podepsali americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján, otevírá cestu ke konečné mírové dohodě.
Švýcarské ministerstvo zahraničí sdělilo, že alpská konfederace nadále dává k dispozici diskrétní a spolehlivé prostředí v Bürgenstocku, aby usnadnila realizaci zmíněného memoranda.
Portál Axios v noci na sobotu SELČ s odvoláním na své zdroje informoval, že zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff je na cestě do Švýcarska a že Trumpův zeť Jared Kushner je již v zemi. Witkoffa a Kushnera pověřuje Trump důležitými diplomatickými úkoly, zapojili se mimo jiné i do americké snahy zprostředkovat ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou.
Americký viceprezident J. D. Vance v sobotním rozhovoru s Fox News uvedl, že očekává, že v příštích několika dnech odcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem. Nakonec odletěl již pozdě večer. Před odletem novinářům řekl, že doufá v pokrok v jaderné otázce a otázce příměří v Libanonu, což jsou podle něj dvě hlavní věci, na které je potřeba se zaměřit. Dodal, že ve Švýcarsku bude moci zůstat jen jeden nebo dva dny.
Americko-íránská jednání v Bürgenstocku za účasti pákistánských a dalších zprostředkovatelů o mírovém ukončení konfliktu na Blízkém východě byla původně plánovaná na pátek.
Podle médií nicméně Teherán jednání odložil kvůli pokračujícím izraelským útokům na Libanon. V Bürgenstocku chtěli Američané a Íránci také oficiálně podepsat výše zmíněné memorandum, což nakonec vzdáleně učinili prezidenti obou zemí.
Íránská státní televize v sobotní reportáži oznámila, že vyjednávací tým sice v pátek zrušil cestu do Švýcarska na jednání s USA o prozatímní dohodě, v sobotu ale tým do evropské země odjíždí. Státní televizi to řekl mluvčí ministerstva zahraničí.
Zpráva se objevila krátce poté, co íránské vojenské velení oznámilo, že byl opět uzavřen Hormuzský průliv kvůli pokračujícím izraelským útokům v Libanonu. Na neděli jsou podle Teheránu plánována technická americko-íránská jednání za účasti zprostředkovatelů z Kataru a Pákistánu.
V sobotu večer švýcarské ministerstvo zahraničí podle agentury AFP oznámilo, že íránská delegace přicestovala do země a že jednání jsou součástí naplnění memoranda o porozumění. Také íránská státní agentura IRNA napsala, že íránský tým přijel do Švýcarska.
Na neděli jsou podle Teheránu plánována technická americko-íránská jednání za účasti zprostředkovatelů z Kataru a Pákistánu.
Konečná dohoda, na jejíž dojednání memorandum vyčlenilo 60 dní s možností prodloužení, by měla obsahovat například harmonogram ukončení mezinárodních sankcí proti Íránu či mechanismus pro uvolnění íránských prostředků zmrazených v zahraničí. Tématem je také jaderný program islámské republiky.
Ačkoli Teherán tvrdí, že je čistě mírový, Spojené státy a Izrael zahájení války na konci února zdůvodnily právě snahou zabránit Íránu získat jaderné zbraně.
Válka ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, ale také zhruba třetina celosvětové přepravy zemědělských hnojiv po moři. Írán nyní po dobu 60 dnů umožní bezplatnou komerční plavbu úžinou, později chce ale za proplutí vybírat poplatky. Před válkou přitom plavba fungovala bez mýta.