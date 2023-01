Ve věku 115 let zemřela nejstarší Američanka, zůstalo po ní 26 pravnoučat

O úmrtí Hendricksové píše web CNN.

Hendricksová se narodila 7. listopadu 1907 jako Bessie Laurenaová nedaleko iowského města Auburn. Než se v roce 1930 provdala za Paula Hendrickse, pracovala jako učitelka. Její muž zemřel po 65 letech manželství v roce 1995.

Hendricksová žila ve vlastním domě až do 102 let, kdy se přestěhovala do pečovatelského centra pro seniory, kde setrvala až do své smrti. Přežily ji tři z jejích pěti dětí. Kromě toho stále žije 14 jejích vnoučat a 26 pravnoučat.

Průměrná délka dožití ve Spojených státech byla v roce 2020 podle dat Světové banky 77 let, v České republice to bylo 78 let.

Na špičce žebříčku jsou vyspělé státy jako Japonsko (85 let), Singapur (84 let), Norsko (83 let) nebo Austrálie (83 let). Na chvostu naopak Čad (53 let), Jižní Súdán (55 let) nebo Mali (59 let).