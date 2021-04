Best in covid? Chile plně naočkovalo už třetinu obyvatel a je druhé za Izraelem

Santiago de Chile Chile naočkovalo oběma dávkami proti covidu-19 už třetinu populace a ve světovém srovnání je druhé po Izraeli. Vyplývá to z údajů serveru Our World in Data. Podle něj Chile předběhlo už i Spojené státy či Británii.

Izrael plně naočkoval proti koronaviru přes pět milionů obyvatel, má tak nejvyšší proočkovanost na světě Podle chilského ministerstva zdravotnictví dostalo obě dávky vakcíny proti covidu-19 asi 6,4 milionu obyvatel této 19milionové země, nejméně jednu dávku přitom dostalo osm milionů lidí. Tato jihoamerická země, která začala hromadně očkovat proti nemoci covid-19 v únoru, je druhá za Izraelem, který zahájil očkování ve druhé polovině prosince a plně naočkoval dosud asi 58 procent z devíti milionů obyvatel.

Třetí je ve světovém srovnání plně naočkovaných lidí proti covidu-19 Bahrajn (asi 31 procent), následovaný Spojenými státy (29 procent), Británií a Srbskem (obě země 19 procent). Česká republika podle databáze Our World in Data oběma dávkami naočkovala asi devět procent obyvatel, tedy více než kterákoli sousední země. Chile nejvíce očkuje vakcínou od čínské firmy Sinovac (podalo asi 12,3 milionu dávek) a aplikovalo také na dva miliony dávek americko-německé vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. V úterý podali v Chile za den první dávku asi 41 260 lidem a druhou dávku vakcíny týž den dostalo na 147 770 lidí. V květnu očekávají v Chile asi 900 tisíc dávek vakcíny britsko-švédské firmy AstraZeneca a 1,8 milionu vakcín od čínské firmy CanSino, která je jednodávková. Chile jedná i o dodávkách ruské vakcíny Sputnik V, která by měla dorazit zřejmě v červnu.