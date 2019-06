Bezdomovci dal sušenku se zubní pastou, od soudu dostal mladík podmínku a zákaz sociálních sítí

Madrid Španělský soud za nahrávku na internetu uložil jejímu autorovi podmíněný trest vězení, pokutu a na pět let zákaz sociální sítě YouTube - to vše kvůli videu, ve kterém se obětí pokusu o vtip stal bezdomovec. Khangua Ren, jenž na sociální síti vystupuje pod jménem ReSet, na videu z roku 2017 naplnil zubní pastou sušenky, které pak dal zpátky do původního obalu a věnoval muži bez domova.

Ren přitom vše komentoval slovy, že bezdomovci, jehož potkal v ulicích Barcelony, kanadský žert pomůže mít čistší zuby.



Soud Renovi uložil patnáctiměsíční podmíněný trest odnětí svobody, nařídil mu zaplatit oběti 20 000 eur (514 000 Kč) a na pět let mu zakázal přístup na sociální síť YouTube.

Video, které ve Španělsku vyvolalo kontroverzi, Ren po vlně kritiky smazal.