Běžec plácl reportérku přes pozadí v přímém přenosu, od soudu dostal trest za obtěžování

Video z incidentu lidé hojně sdílejí na sociálních sítích. V záběru místní televize, která je součástí skupiny NBC, je vidět, jak kolem mladé reportérky Alex Bozarjianové probíhají běžci, kteří se účastnili každoročního závodu. Zničehonic přiběhne muž, který ženu plácne přes pozadí a běží dál, zatímco Bozarijanová vypadá otřeseně.

Třiačtyřicetiletý Thomas Callaway se později sám přiznal, že za nevhodným činem stojí a v místní televizi se veřejně omluvil s tím, že rozhodně nemínil sáhnout reportérce na zadek, chtěl jen zvednout ruku a poplácat ji po rameni nebo po zádech. „Až z televizních záběrů jsem si uvědomil, že jsem té slečně sáhl na zadek,“ uvedl pro WSAV-TV Callaway. „Byla to příšerná chyba,“ dodal.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn