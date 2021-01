Jedinci bez příznaků se významně podílejí na šíření covidu, říkají vědci. Zjištění může mít velký vliv na pandemii

Washington Nová zjištění ohledně šíření covidu podporují význam epidemiologických opatření. Vědci z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí zjistili, že takzvaní „bezpříznakoví jedinci“ mohou za přenos viru ve více než polovině všech případů. Proti je důležité bez ohledu na to, jestli se člověk cítí nemocně, aby nosil roušku, dodržoval rozestupy, dezinfikoval si ruce a podstoupil testování.

Vědecký model prokazuje, že 59 % přenosu pocházelo od bezpříznakových lidí. To zahrnuje 35 % přenašečů, kteří infikovali ostatní, než se u nich dostavili příznaky nemoci, a dalších 24 % lidí, kteří nový typ koronaviru rozšířili, ale příznaky se u nich vůbec neobjevily.

Z těchto dat vyplývá, že identifikování nakaženého a následné izolování nemá zdaleka takový účinek, jak by se očekávalo. Daily Mail cituje několik scénářů vypracovaných vědci na základě poměrně jednoduchého matematického modelu. Ty se lišily v infekční době a v podílu přenosu viru od bezpříznakových lidí. Ve všech zkoumaných situacích docházelo k významnému bezpříznakovému šíření.

„Pandemie covidu-19 bude skutečně vyžadovat kontrolu osob bez příznaků. Nástroje, které zatím máme pro zmírnění dopadů viru na komunitu, musíme široce využívat, abychom mohli zpomalit šíření koronaviru od všech infikovaných osob. Alespoň do té doby, dokud nebudeme mít široce dostupné vakcíny,“ uvedl pro The Washigton Post spoluautor studie Jay C. Butler.

Epidemiolog Muge Cevik ovšem model zpochybnil, protože nezohledňuje prostředí, ve kterém k přenosu dochází. Argumentuje jinou studií zveřejněnou v odborných kruzích. Podle toho je číslo o něco menší, uvádí 35%.



Nakolik vakcíny zastaví nebo zbrzdí šíření koronaviru, není dosud jisté, v modelu nebylo jejich užití zohledněno. Spoluautor studie ale očekává nová zjištění v příštích měsících.

„Pokud budou lidé bez příznaků stejně nakažliví jako ti s příznaky, tak to bude mít docela velký dopad na pandemii. Proto je velmi důležité neustále testovat, zejména ty, kteří už byli očkováni a poté vystaveni viru,“ nastínil epidemiolog Richard Menzies pro The Seattle Times další postup.