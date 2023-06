Základní školy v Utahu zakázaly Bibli. Prý obsahuje vulgaritu a násilí

Bibli vyřadili ze školních knihoven konkrétně v obvodu Davis, pod nějž spadá 95 škol. Zatím se to týkalo ale jen sedmi nebo osmi výtisků. Které pasáže Bible jsou údajně vulgární a násilné, to obvod neuvedl. Jeho krok následuje poté, co stažení Bible požadoval v místních novinách Salt Lake Tribune jeden z rodičů. Dříve už Bibli ze školních knihoven vyřadil jeden obvod v Texasu.

Zákaz Bible na několika školách v Utahu přichází v době, kdy konzervativci v některých amerických státech usilují o zákaz výuky o tématech, jako jsou práva komunity LGBT nebo rasová identita. Některé knihy se tak ocitly na černém seznamu v Texasu, Missouri, Jižní Karolíně nebo na Floridě. Tažení proti určitým knihám se odehrává ale i v liberálních státech, kde byly zakázány některé publikace kvůli údajným prvkům rasismu.