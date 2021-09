‚A chci také poděkovat tomu chlápkovi u protinožců.‘ Bidenovi při projevu vypadlo jméno premiéra Austrálie

Byl to historický okamžik, který s napětím sledoval celý svět. Joe Biden ve středu na tiskové konferenci v Bílém domě oznámil vznik nového trilaterálního bezpečnostního paktu s Británií a Austrálií, který je vnímán jako pokus zastavit expanzi Číny.

Úvodní slova pronesli přes videopřenos premiéři Austrálie a Británie Scott Morrison a Boris Johnson. Pak nakráčel na scénu šestačtyřicátý prezident Spojených států amerických. „Díky Borisi,“ poděkoval Johnsonovi za spolupráci při budování nové fáze bezpečností spolupráce.

Poté se obrátil k druhé obrazovce, na níž na jeho slova čekal australský premiér. „A chci také poděkovat tomu chlápkovi u protinožců. Díky, kámo,“ prohlásil s lehkými rozpaky. „Skutečně si toho vážím, pane premiére,“ dodal.



Morrison se nenechal rozhodit a na dálku ukázal Bidenovi zvednutý palec. Britský premiér se rozesmál. Biden nakonec Morrisonovo jméno (nejspíš s pomocí čtecího zařízení) uvedl správně. Ale to už bylo pozdě, „chlapík od protinožců“ (v originále „that fella down under) se rozběhl do nelítostného světa sociálních sítí.

„Chlapík od protinožců je asi to samé, jako když v hospodě narazíte na známého, jehož jméno si nemůžete vybavit, a tak mu říkáte kámo,“ zhodnotila Bidenův přešlap známá australská publicistka Kirstin Fergusonová.

Biden je v 78 letech nejstarším americkým prezidentem a svými přeřeky je pověstný. Loni se toho během předvolební kampaně pokusil využít Donald Trump. „Biden je mimo. Říkám vám, že je mimo. Něco se s ním děje,“ řekl před rokem stanici Fox News.

Pro republikány je duševní zdraví demokratického prezidenta stále velké téma. „S prezidentem Bidenem není všechno v pořádku a po nás se chce, abychom se tvářili, že jsme si toho nevšimli,“ dožadoval se nedávno čerstvé zprávy o Bidenově zdraví konzervativní publicista Jim Geraghty.

Australané, zdá se, berou Bidenův výpadek s humorem. Na podobné trapasy jsou zvyklí. Televize ABC například připomíná, že Trumpův tiskový mluvčí v roce 2017 tituloval tehdejšího premiéra Malcolma Turnbulla jako Malcolma Trumbla.