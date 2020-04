Biden chce v případě vítězství ponechat ambasádu USA v Jeruzalémě. Přesun byl podle něj krátkozraký a lehkovážný

Washington Bývalý viceprezident USA Joe Biden řekl, že by v případě svého vítězství v listopadových prezidentských volbách americké velvyslanectví v Izraeli ponechal v Jeruzalémě. Informovala o tom ve čtvrtek agentura AP. Vrátit ambasádu zpět do Tel Avivu, odkud ji nechal předloni přesunout současný prezident Donald Trump, by podle Bidena mírovému procesu mezi Izraelci a Palestinci nijak neprospělo.

Podle Bidena, který je už jediným uchazečem o demokratickou nominaci do prezidentských voleb, se velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma „nemělo přesouvat“, když v souvislosti s tímto krokem nenastal žádný posun v mírových jednáních.

Trump navrhuje vytvoření nezávislé Palestiny, Jeruzalém by měl zůstat hlavním městem Izraele Trumpovo rozhodnutí bývalý viceprezident USA označil za „krátkozraké a lehkovážné“. „Mělo se to odehrát v kontextu širší dohody, která by nám pomohla dosáhnout důležitých ústupků v mírovém procesu,“ dodal. Pokud by se stal po listopadových volbách prezidentem, nechal by ovšem Biden velvyslanectví v Jeruzalémě. Opětovný přesun do Tel Avivu by totiž podle něj nic dobrého nepřinesl. Netanjahu slíbil anexi části Západního břehu, pokud vyhraje volby. Palestina to považuje za válečný zločin Dárcům, se kterými Biden prostřednictvím videokonference o Izraeli a Palestině hovořil, také řekl, že by místo přemisťování ambasády raději znovu otevřel americký konzulát ve východním Jeruzalémě, a obnovil tak jednání s Palestinci. „Moje vláda bude tlačit na obě strany, aby učinily kroky, které by udržely řešení dvou států naživu,“ dodal Biden. Spojené státy z rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa v květnu 2018 přemístily své velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, a staly se tak první zemí světa s ambasádou tomto městě, na které si jako na své hlavní město dělají nárok Izraelci i Palestinci.