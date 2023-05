Biden chystá „příměří“ s republikány. Problém společně odloží na později

Demokratický prezident Joe Biden a šéf sněmovny, republikán Kevin McCarthy, se již několik týdnů snaží najít kompromis, který by vyhovoval oběma stranám. McCarthymu leží na srdci rozpočtová zodpovědnost, zejména v oblasti sociálních dávek, Bidenovi naopak udržení stávající úrovně služeb státu.

Řešení se odkládá

Návrh dohody představený o víkendu počítá s odkladem projednávání těchto otázek do 1. ledna 2025. Lidově řečeno tak problém odsouvá na později. To je zejména v Bidenově zájmu, poněvadž mezitím se chce znovu ucházet o post prezidenta USA. Jakýkoli „deal“ s republikány, v jehož důsledku by došlo k osekání sociálních dávek, by mu u demokratických voličů mohl značně ublížit.

Naopak republikáni původně ve vlastním plánu, přijatém sněmovnou na konci dubna, navrhli posun stropu o 1,5 bilionu dolarů nebo jeho pozastavení do března příštího roku, podle toho, která událost by nastala jako první.

McCarthy a jeho straničtí kolegové to ovšem podmínili výraznými rozpočtovými škrty oproti předpokládaným výdajům v dalších deseti letech. Jediný sektor, kterého se dle republikánů nemají škrty dotknout, je obrana, kde USA mají naopak v plánu masivní navyšování. Může za to jednak válka na Ukrajině, jednak stále reálnější hrozba Číny v jihozápadním Pacifiku.

Dohoda oznámená o víkendu zahrnuje jistá rozpočtová omezení, ovšem pouze na následující dva fiskální roky. Výdaje (mimo ty na obranu) by příští rok zůstaly stejné jako v aktuálním roce a v tom následujícím by mohly narůst jen o jedno procento. Obranný rozpočet by naopak narostl o tři procenta.

Další oblastí vyjednávání byly podmínky pro vyplácení sociálních dávek, jejichž zpřísnění republikáni požadují dlouhodobě. Nakonec si v rozhovorech s Bílým domem vynutili dočasné navýšení věkového limitu u podmínky, aby na jisté příspěvky pro chudé měli nárok pouze pracující. Podle agentury AP v této souvislosti jisté priority prosadili i demokraté, například rozšíření podpory pro vysloužilé vojáky nebo mladé Američany vycházející z pěstounské péče.

Kompromis všem nevoní

Republikáni chtěli svým původním návrhem také zrušit řadu Bidenem prosazených opatření, jako je daňové zvýhodnění „zelených“ technologií, program částečného odpuštění studentských půjček nebo finanční injekce pro federální berní úřad IRS. Zvrácení daňových úlev na elektromobily a další výrobky v nové dohodě nefiguruje, zatímco u studentských půjček Biden přistoupil pouze na to, že v srpnu skončí pozastavení jejich splácení. IRS by zase v důsledku dohody přišla zhruba o deset z celkových 80 miliard dolarů přidělených v loňském roce ve snaze zlepšit boj proti daňovým podvodům.

Kompromisní plán Bidena s McCarthym obsahuje i další body jako například uvolnění pravidel pro výstavbu nové energetické infrastruktury, fosilní paliva i obnovitelné zdroje. Podle komentáře deníku The New York Times dohoda posiluje Bidenův argument, že i za silné polarizace americké politiky dokáže postupovat společně s republikány. „Platí za to ovšem popuzením mnohých ve své vlastní straně, kteří po kompromisech s republikány nijak netouží,“ dodává NYT.