Vzdej to, vyzval Bidena první demokrat z Kongresu. Sílí volání po Obamové

Doggett, sedmasedmdesátiletý zástupce za stát Texas, který v Kongresu podle agentury AP působí už patnácté volební období, ocenil Bidenův „transformační“ první prezidentský mandát. Ale uvedl, že je načase, aby se v listopadových volbách Trumpovi postavil jiný člen strany.

Lloyd Doggett

„Mé rozhodnutí zveřejnit tyto silné výhrady nebylo snadné a v žádném případě nesnižuje můj respekt ke všemu, čeho prezident Biden dosáhl,“ uvedl Doggett v prohlášení. „Uznávám, že na rozdíl od Trumpa byl prezident Biden vždy v první řadě oddán naší zemi, nikoliv sobě, a proto doufám, že učiní toto bolestné a obtížné rozhodnutí a odstoupí. Uctivě ho k tomu vyzývám,“ dodal.

Bidenův volební tým na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagoval. Prezidentův tým se snaží přesvědčit americké voliče, z nichž většina se podle průzkumů domnívá, že jednaosmdesátiletý Biden je na výkon druhého funkčního období v čele americké administrativy příliš starý, že současný prezident je pro souboj se svým předchůdcem ve funkci naopak tou nejlepší volbou.

Nejistý Bidenův výkon ve čtvrteční televizní debatě s Trumpem, jejž mnozí označují za debakl či katastrofu, však měl právě opačný účinek. Prezidentův tým se od té doby usilovně snaží přesvědčit hlavní sponzory předvolební kampaně, že šlo jen o momentální indispozici, poznamenal Reuters.

Bidenův slabý výkon vyvolal okamžitou paniku i mezi jeho nejzarytějšími příznivci, což mnohé vedlo k pochybnostem, zda je právě tento kariérní politik tím nejsilnějším kandidátem demokratů, který se má v listopadu utkat s Trumpem.

Představitelé Bílého domu mezitím agentuře Reuters řekli, že Biden se ve středu setká s demokratickými guvernéry. Schůzka se oficiálně uskuteční v Bílém domě, ale proběhne zřejmě většinou virtuálně a guvernéři se jí zúčastní na dálku. Může dát prezidentovi další příležitost přesvědčit čelné představitele strany, že je navzdory svému mlhavému čtvrtečnímu vystoupení duševně i tělesně zdráv. Jeden z představitelů Bílého domu Reuters řekl, že Biden se tento týden bude také setkávat s předními demokratickými členy Kongresu ve snaze upevnit podporu svých stranických stoupenců a rozptýlit výzvy k odstoupení.

Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů a dodnes vlivná členka Demokratické strany Nancy Pelosiová v úterním rozhovoru s televizí MSNBC zdůraznila Bidenovy četné legislativní úspěchy, ale řekla, že je v pořádku se zajímat, zda jeho výkon v debatě byl otázkou jednoho nevydařeného večera, nebo hlubších zdravotních problémů. U Trumpa je nicméně třeba pátrat po tomtéž, dodala. „Myslím, že je legitimní se ptát, zda se jedná o ojedinělou epizodu, nebo o celkový stav. Takže když lidé tuto otázku kladou, je legitimní, a to u obou kandidátů,“ řekla 84letá Pelosiová.

Televizní stanice ABC News uvedla, že jí Biden poskytne rozhovor, který bude jeho prvním televizním vystoupením od kritizované prezidentské debaty. Části tohoto rozhovoru ABC News odvysílá v pátek, dodala stanice.

Volání po Obamové

Třetina demokratů si myslí, že by se americký prezident Joe Biden po televizní debatě s Donaldem Trumpem z minulého týdne neměl dále ucházet o znovuzvolení, ukázal průzkum pro agenturu Reuters. Jedenaosmdesátiletý Biden kvůli svému výkonu čelí velké kritice i otázkám ohledně svého věku. Průzkum také ukázal, že republikánského vyzyvatele Trumpa by s přehledem porazila Michelle Obamová, manželka bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamy.

Šedesátiletá Obamová, která v Bílém domě prožila osm let a opakovaně dala najevo, že nebude kandidovat, by dostala podporu 50 procent voličů, zatímco Trump jen 39 procent. Žádný z vysoce postavených demokratů – včetně viceprezidentky Kamaly Harrisové – nedosáhl v průzkumu tak dobrého výsledku.

Devětapadesátiletá Harrisová by osmasedmdesátiletému Trumpovi podlehla v poměru 42 ku 43, a ani Biden by ho nemusel porazit. V aktuálním průzkumu se pro oba vyslovilo shodně 40 procent dotázaných. To však zároveň naznačuje, že Biden navzdory svému výkonu v debatě, v níž se podle Reuters zasekával a nebyl schopen čelit Trumpovým útokům a nepravdám, neztratil výrazně na podpoře.

Průzkum veřejného mínění ale také jasně ukázal na obavy demokratických voličů ze stáří Bidena, který spolu s Trumpem tvoří nejstarší dvojici kandidátů, která proti sobě v prezidentském klání v USA kdy stanula. Většina demokratů – 59 procent – dala najevo, že Bidena považuje za příliš starého, aby pracoval ve vládě, a 32 procent má za to, že by měl svou kampaň za znovuzvolení ukončit.