Biden odvážný slib splnil, k naočkování 200 milionů Američanů nepotřeboval ani 100 dní

Washington Spojené státy budou po středě evidovat 200 milionů podaných vakcín proti covidu-19 ode dne střídání v Bílém domě. Oznámil to ve středu americký prezident Joe Biden, který v březnu slíbil, že za jeho prvních 100 dní ve funkci se podaří uvedený počet dávek aplikovat. Sto dní od Bidenova nástupu do čela USA uplyne příští týden.

„Až zítra vyjdou čísla o očkování, budou ukazovat, že dnes jsme to dokázali. Dnes jsme dosáhli 200 milionů dávek, 92. den v úřadu,“ prohlásil Biden ve středečním projevu v Bílém domě. Prezident hovořil o obrovském úspěchu a připomenul, že alespoň jednu dávku vakcíny už dostala polovina dospělé populace USA. Do čtvrtka bude také podle Bidena dosaženo 80procentní proočkovanosti alespoň jednou dávkou mezi obyvateli staršími 65 let.



Tempo vakcinační kampaně od 20. ledna, kdy se Biden ujal prezidentské funkce, zrychlilo zhruba na čtyřnásobek, přičemž v těchto dnech je nad třemi miliony vykázaných dávek denně. Středeční slova hlavy státu o úspěších ovšem přicházejí v momentě, kdy průměrné počty podávaných vakcín klesají. To může souviset s pozastavením očkování vakcínou firmy Johnson & Johnson, také se ale hovoří o možném slábnutí poptávky. S tím přichází obavy ohledně dosažení stavu kolektivní imunity vůči covidu-19, s nimž je v USA spojováno skoro 570 tisíc úmrtí.

Podle agentury AP například ve státě Iowa téměř polovina okresů kvůli klesajícímu zájmu obyvatel přestala přijímat nové dodávky vakcín. V Alabamě údajně některá vakcinační centra pracují výrazně pod svými možnostmi. „Administrativa (prezidenta Bidena) má za to, že s postupem vakcinačního programu bude jen složitější a složitější udržet aktuální tempo asi tří milionů injekcí denně,“ píše AP.

Biden ve středu potvrdil, že ve všech amerických státech už se mohou na očkování přihlašovat všichni obyvatelé starší 16 let. Explicitně vyzval mladší občany, pro které covid-19 nepředstavuje takovou hrozbu, aby se také nechali očkovat. Prezident přitom apeloval, aby mysleli na zdraví příbuzných a lidí ve svém okolí.

Biden dále vyzval zaměstnavatele, aby pracovníkům nabízeli placené volno pro návštěvy očkovacích center. „Žádný pracující Američan by neměl přijít o jediný dolar ze své výplaty kvůli tomu, že se rozhodl splnit svou vlasteneckou povinnost nechat se očkovat,“ citoval prezidenta deník The New York Times. Bílý dům zároveň ohlásil daňovou úlevu na podporu uvedené praktiky, a to pro firmy s méně než 500 zaměstnanci.

Zatímco federální i státní úřady hledají cestu, jak zajistit co největší dosah očkovací kampaně, epidemie covidu-19 v USA zůstává stabilizovaná a obavy ze „čtvrté vlny“ se zatím nenaplňují. Průměrný počet nových nákaz se delší dobu drží okolo hranice 70 tisíc denně a úmrtí přibývají nejpomaleji od října.

„Více našich dětí je zpátky ve školách a po dlouhém a bolestivém roce může více prarodičů zase objímat svá vnoučata,“ komentoval vývoj Biden. Varoval však před pocitem, že koronavirus je v USA poražen. „Když teď sundáme nohu z plynu a přestaneme být obezřetní, tenhle virus vymaže pokrok, kterého jsme dosáhli,“ řekl.