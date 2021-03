Biden hájil postup kolem migrace, většina běženců je prý nadále odmítána

„Nelituju toho, že jsem ukončil programy, které neexistovaly, dokud se nestal prezidentem (předcházející prezident Donald) Trump,“ prohlásila hlava státu po otázce na to, zda v tomto směru nepostupoval Bílý dům příliš rychle.



Zvýšený provoz na americko-mexické hranici prezident připsal sezonním migračním trendům. „Tohle se děje každý jeden rok,“ řekl. Statistiky z posledních let skutečně ukazují, že na jaře mívá pohraniční stráž nejvíce práce, i Bidenův ministr vnitřní bezpečnosti Alejandro Mayorkas ovšem uznal, že intenzita migrace je letos mimořádná. Počet lidí přicházejících k jižní hranici USA by podle něj mohl být nejvyšší za 20 let.

U.S. Customs and Border Protection has released still imagery and video of the Donna Processing Center in Donna, Texas and the Central Processing Center in El Paso, Texas. Link to more: https://t.co/EhqRe3MkF4 pic.twitter.com/yKLHAb3aUN