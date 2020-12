Biden jmenoval ministrem obrany Lloyda Austina, který by se tak mohl stát prvním černochem v čele Pentagonu

Washington Nově zvolený prezident USA Joe Biden nominoval do pozice ministra obrany generála ve výslužbě Lloyda Austina. Podle agentury Reuters to uvedl jeho tým ve vyjádření. Pokud by jej do funkce potvrdil Senát, stal by se Austin prvním černochem v čele Pentagonu v americké historii.

„Austin je velmi zkušený a vážený velitel, který sloužil s poctami na několika zásadních pozicích v Pentagonu,“ uvedl Biden.

Biden chce za 100 dní dostat vakcínu ke 100 milionům Američanů. Potřebuje k tomu ale spolupráci Kongresu Za favoritku na post byla původně označovaná Michele Flournoyová, kterou by si podle odhadů za ministryni obrany vybrala Hillary Clintonová, kdyby před čtyřmi lety vyhrála prezidentské volby. Podle magazínu Politico však Biden čelil stále většímu tlaku, aby na post ministra obrany nominoval Američana tmavé pleti. Sedmašedesátiletý Austin je bývalým velitelem amerických sil na Blízkém východě. Bývalý představitel Pentagonu Politico řekl, že Bidenův tým vnímá Austina jako bezpečnou volbu. Generál ve výslužbě je totiž považován za „dobrého vojáka“, který by plnil agendu zvoleného prezidenta. Zdroj uvedl, že ve srovnání s Flournoyovou jmenování Austina nevyvolá takové napětí.

Biden vybral za ministra zdravotnictví kalifornského prokurátora Becceru, poradcem pro covid bude Fauci Bezpečnostní experti však upozorňují, že od Austinovy armádní služby uplynulo méně než sedm let, což znamená, že by se mohl stát ministrem obrany pouze za předpokladu, že mu Kongres udělí výjimku. K tomu by došlo za poslední čtyři roky již podruhé, tu první obdržel další bývalý velitel amerických sil na Blízkém východě Jim Mattis, který se v roce 2017 stal prvním ministrem obrany prezidenta Donalda Trumpa. Biden v pondělí řekl, že by mohl tento týden zveřejnit také svůj výběr ministra spravedlnosti. O dalších dosud neobsazených postech chce informovat do Vánoc.