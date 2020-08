Biden odsoudil násilí v Portlandu. Trump ho podle něj ještě více rozdmýchává

Washington Kandidát demokratů a amerického prezidenta Joe Biden v neděli odsoudil násilí v Portlandu ve státě Oregon a obvinil prezidenta Donalda Trumpa z rozdmýchávání násilí a rozdělování společnosti. Portlandem už měsíce zmítají nepokoje a často násilné protesty proti rasismu a policejní brutalitě.

Někteří demokratičtí politici se vyslovili proti tomu, aby Trump uskutečnil chystanou cestu do města Kenosha, které je také dějištěm protestů kvůli vážnému zranění zatýkaného černocha Jacoba Blakea policejní střelbou do zad.



Biden v neděli z Detroitu označil protesty v Portlandu za nepřijatelné a vyzval Trumpa, aby přestal násilí lehkovážně povzbuzovat. „Odsuzuji násilí jakéhokoli druhu páchané kýmkoli, ať už na levici, nebo na pravici. A vyzývám Donalda Trumpa, aby činil totéž,“ řekl Biden. Spojené státy se podle něj nesmí stát zemí, která je ve válce sama se sebou.



„Co si prezident Trump myslí, že se stane, když bude pokračovat v rozdmýchávání plamenů nenávisti a rozdělení naší společnosti a ve využívání politiky strachu k burcování svých stoupenců? Lehkovážně povzbuzuje násilí,“ prohlásil bývalý viceprezident.

Republikánský prezident a demokratický starosta Portlandu Ted Wheeler se v neděli vzájemně obviňovali z podílu na násilí. „Jste to vy, kdo stvořil nenávist a rozdělení,“ vzkázal starosta šéfovi Bílého domu. „Pokusil jste se nás rozdělit více než jakákoli jiná postava moderních dějin. A teď po mě chcete, abych zastavil násilí, které jste pomáhal stvořit,“ prohlásil Wheeler.

Starosta města na severozápadě USA rovněž ostře zkritizoval Trumpovu rétoriku, která podle něj podporuje rozdělení společnosti a podněcuje násilí. Wheeler dále odmítl Trumpovy víkendové příspěvky na twitteru, v nichž prezident starostu vyzval, aby federální vládu požádal o pomoc s nastolením pořádku. Podle starosty je takový postoj agresivní.

Trump o víkendu vychrlil řadu tweetů, v nichž mimo jiné otevřeně vyjádřil podporu svým stoupencům mířícím do Portlandu čelit protestujícím, které v pátek označil za anarchisty, agitátory, výtržníky a plenitele. Zdůraznil přitom nutnost nastolit „zákon a pořádek“.

Místní úřady v Portlandu se mezitím připravují na další eskalaci násilí, které městem zmítá už tři měsíce, od smrti 46letého černocha George Floyda, který zemřel při brutálním policejním zákroku. Na sociálních sítích se totiž objevily příspěvky slibující odplatu za víkendové zastřelení člena pravicové skupiny Patriot Prayer při pouličních střetech mezi Trumpovými přívrženci a jejich odpůrci.

„Ty z vás, kteří jste ráno na twitteru říkali, že se chystáte do Portlandu za odplatou, vyzývám, abyste se drželi zpátky,“ vyzval Wheeler.

Trump se v úterý chystá navštívit město Kenosha ve státě Wisconsin, přestože tam minulý týden znovu propukly protesty po postřelení Afroameričana Blakea před jeho dětmi. Demokraté se domnívají, že by Trump do města jezdit neměl, neboť se domnívají, že to ještě zhorší napětí.

Demokratický zástupce guvernéra Wisconsinu Mandela Barnes připomněl nedávný republikánský nominační sjezd, který se podle něj celý soustředil na vytváření ještě větší nevraživosti a prohlubování rozporů ohledně dění v Kenoshe. „Tak nevím jak, vzhledem ke všem předchozím vyjádřením, které prezident učinil, tu chce být prospěšný. My to teď vůbec nepotřebujeme,“ řekl Barnes CNN.