Biden popohnal očkování. USA nabídnou vakcínu proti covidu všem dospělým od 19. dubna

WASHINGTON/PRAHA Prezident Joe Biden opět upravil americký očkovací kalendář. Všichni dospělí Američané by se nyní mohli postavit do fronty na vakcínu již 19. dubna, nikoli až 1. května, jak se původně předpokládalo. Prezident to řekl při úterní návštěvě očkovacího centra v Alexandrii ve státě Virginia. „Už žádná matoucí pravidla,“ prohlásil při té příležitosti.

Spolupráce s Trumpem byla obtížná. Úmrtí na covid-19 v USA mohlo být výrazně méně, řekla expertka Možnost očkování proti covidu-19 pro dospělé obyvatele už k 19. dubnu oznámily téměř všechny státy USA. Některé z nich ve svých centrech začnou lidi nad 16 let očkovat ještě dříve. Například republikánský guvernér Marylandu Larry Hogan podobný program spustil v úterý. Až od začátku května zatím s vakcinací všech dospělých počítají pouze Oregon a Havaj.

Čtvrtí v očkovacím pelotonu Spojené státy jsou těsně pod „medailovými pozicemi“ světového očkovacího pelotonu. Za prvním Izraelem, druhou Británií a třetím Chile. Podle serveru Our World in Data provozovaného Oxfordskou univerzitou bylo již alespoň jednou dávkou očkováno 108 milionů Američanů, tedy třetina populace. Roste také tempo očkování – transatlantická velmoc v současnosti dokáže podat vakcínu téměř každému stému člověku denně, a řadí se tak za Maďarsko a Uruguay na třetí místo na světě. Nepochybně pomohl včasný začátek – očkovací program byl spuštěn již za předchozí republikánské administrativy. První Američan byl očkován 14. prosince a také 78letý prezident Biden svou dávku obdržel již před nástupem do úřadu 20. ledna. Svou nezastupitelnou roli sehrála také masová dostupnost vakcín – vždyť hned čtyři z pěti přípravků, kterými se na Západě běžně očkuje, mají svůj původ za Atlantikem: jsou jimi Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson a Novavax. Britsko-švédská látka AstraZeneca dosud nebyla americkým regulátorem FDA schválena. Nedávno ji navíc postihla nezáviděníhodná PR rána, když se jejím zaměstnancům „povedlo“ v Baltimore zničit na 15 milionů dávek konkurenční vakcíny Johnson & Johnson. Evropský výrobce byl následně ze jmenované továrny vykázán. Opatrné rozvolňování Pandemie je v současnosti v USA na ústupu. Počet úmrtí rapidně klesá a pohybuje se nyní v řádech stovek, nikoli tisíců za den. Některé státy tak již ohlásily datum návratu k normálu. V Kalifornii byl podle deníku The New York Times (NYT) Den D stanoven na 15. června. A například v Texasu či na Floridě můžete bez vážnějších omezení žít i podnikat již nyní. Americký prezident nicméně také varoval před unáhleným rozvolňováním. „Ještě nejsme v cíli a máme před sebou mnoho práce. Stále bojujeme s virem na život a na smrt,“ prohlásil Biden. V této souvislosti sdělil, že jakkoli celostátně klesá počet úmrtí, nakažených přibývá a pokles počtu hospitalizovaných se momentálně zastavil. K vážnosti situace podle něj přispívá i šíření nových variant koronaviru, především britské, lokálně však též jihoafrické, kalifornské a newyorské.

Podobná varování vyslovila také šéfka Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Rachelle Wallenská. Podle NYT se obává „nadcházející zkázy“ a další, v pořadí již čtvrté vlny nákazy. Pod drobnohledem ústavu je v současnosti především růst případů nákazy u lidí mezi 18 a 24 lety. Ten je podle Wallenské třeba přičíst mimoškolním aktivitám a sportu. Absolutní čísla amerických covidových statistik vypadají na první pohled zlověstně. Nemoc již prodělalo téměř 32 milionů lidí a podlehlo jí víc než půl milionu z nich – nejčastěji v lidnatých státech Kalifornii, New Yorku a Texasu. Při přepočtu na obyvatele však USA nepatří ani do první světové desítky. Podle serveru Worldometers dosud skonalo 1715 Američanů na milion obyvatel, což je řadí daleko za Spojené království, Belgii či Českou republiku. Stimulační balíček Politická váha se mezitím z očkování přesunula na opětovný rozjezd ekonomiky. V americkém Kongresu probíhá bitva o již další z Bidenových stimulačních balíků. Ten by měl zahrnovat především investice do infrastruktury a zelených zdrojů energie v astronomické hodnotě více než dvou bilionů dolarů (přes 44 bilionů korun). Vedle toho obsahuje dodatečné zdanění velkých podniků. Vzhledem k tomu, že republikáni návrh, který podle nich nemá nic společného s nápravou škod způsobených covidem, nepodporují, Biden má problém. V Senátu má sice většinu, ale pouze nejužší možnou, to znamená rozhodující hlas demokratické viceprezidentky Kamaly Harrisové při nerozhodném poměru 50:50. U sporné legislativy, proti nimž některý ze senátorů vznese procesní námitku, je však potřeba 60 hlasů. Bidenovi se nicméně otevírá možnost v podobě krizového postupu, určeného původně výhradně pro rozpočtové otázky. V takovém případě totiž procesní námitky pozbývají platnosti a vládnoucí straně stačí prostá většina. Pomocí stejné procedury demokraté schválili již Bidenův březnový stimulační balík a její zopakování se momentálně zdá více než pravděpodobné.