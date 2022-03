USA uzavřou vzdušný prostor Rusku, řekl před Kongresem prezident Biden

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Spojené státy po vzoru Evropské unie, Británie a Kanady uzavřou svůj vzdušný prostor ruským letadlům kvůli vpádu ruských vojáků na Ukrajinu. Při svém projevu o stavu unie to v Kongresu oznámil americký prezident Joe Biden. Uvedl, že USA stojí za ukrajinským lidem a že ruský prezident Vladimir Putin je více izolovaný od světa než kdy jindy.

„Myslel si, že Západ a NATO nebudou reagovat, myslel si, že nás může rozdělit... Ale Putin se spletl,“ řekl šéf Bílého domu. V úvodu svého projevu ocenil Ukrajince včetně ukrajinské velvyslankyně ve Washingtonu Oksany Markarovové, která je na tribuně Sněmovny reprezentantů. Přítomní jí pak tleskali vestoje. Mnozí členové Kongresu při tom byli oděni v barvách ukrajinské vlajky nebo měli modrožluté vlaječky či jiné doplňky.

„Putinova válka byla předem naplánovaná a nevyprovokovaná. Odmítl opakované snahy o diplomacii,“ uvedl dále Biden, který ruského prezident v projevu označil za diktátora. „Když diktátoři za svoji agresi nezaplatí, způsobí ještě více chaosu,“ řekl.

Biden před zákonodárci, členy svého kabinetu a soudci nejvyššího soudu vyzdvihl sankce, které na Rusko uvalil Západ, a prezentoval i společnou „pracovní skupinu“, která má dohlížet na to, aby měly sankce kýžený efekt. Zároveň ale ujistil, že „naše síly nejsou zapojené a nezapojí se do konfliktu s ruskými silami na Ukrajině“.

„Ukrajinci bojují s čistokrevnou odvahou,“ uvedl. „Ale nejbližších několik dní, týdnů, měsíců, pro ně bude tvrdých,“ dodal. Americké jednotky se nezapojí do konfliktu s ruskými silami na Ukrajině, zopakoval před Kongresem prezident.

Projev v těžké době

S tradičním projevem, v němž prezidenti USA hodnotí své působení a prezentují další plány, Biden vystupuje v čase složitých domácích a zahraničněpolitických výzev. Jeho úřadování při tom podle posledních průzkumů schvaluje asi 40 procent Američanů.

Šéfové Bílého domu většinou při projevech na společných schůzích Kongresu vyhlašují, že stav americké „unie“ je dobrý, či pronáší podobná pozitivní hodnocení. V současné době ale kromě relativní nepopularity Bidena průzkumy veřejného mínění v USA ukazují i nejednotu a nespokojenost voličů se životní situací. Země se potýká s nejvyšší mírou inflace za posledních skoro 40 let, přičemž ekonomické problémy může ještě zhoršit ruská invaze na Ukrajině, na kterou USA a jejich partneři reagovali tvrdými sankcemi.

Válka vyvolaná ruským prezidentem Vladimirem Putinem i rostoucí ceny zboží budou podle úterních sdělení Bílého domu patřit k hlavním tématům Bidenova projevu. Americká média s odvoláním na své zdroje informovala, že prezident se chystal oznámit uzavření amerického vzdušného prostoru pro ruská letadla, v návaznosti na obdobné kroky Evropské unie nebo Kanady. Projev hlavy státu bude přímo v Kongresu poslouchat i ukrajinská velvyslankyně v USA Oksana Markarovová, která je mezi hosty první dámy Jill Bidenové. Členové Kongresu ji na úvod Bidenova projevu tleskali vestoje.

Po projevu amerického prezidenta bude následovat tradiční odpověď strany, která nedrží Bílý dům. Za republikány ji přednese guvernérka státu Iowa Kim Reynoldsová. Reakce ovšem chystali i další politici včetně demokratů, napsal deník The New York Times.

Chceme bezletovou zónu, žádala Ukrajina

Ukrajinský prezident Zelenskyj v pondělí v souvislosti s bombardováním Charkova a dalších měst prohlásil, že je potřeba nad ukrajinským vzdušným prostorem ustanovit bezletovou zónu, aby se zablokovaly ruské rakety, stíhačky a helikoptéry. Americký prezident Joe Biden mu údajně řekl, že nyní na takové opatření ještě není čas, uvedl Zelenskyj v úterý.

Spojené státy následně potvrdily, že nepodpoří vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou. Podle mluvčí Bílého domu Jen Psakiové by tento krok znamenal válku USA s Ruskem. Americký prezident Joe Biden dal jasně najevo, že nemá v úmyslu vyslat americké vojáky do války s Ruskem, řekla podle agentury DPA Psakiová. Bezletová zóna by podle ní byla krokem tímto směrem.

V úterý si Zelenskyj s Bidenem znovu telefonovali a řešili zvýšení intenzity ruských útoků na místa, kde se nacházejí civilisté. Americký prezident zdůraznil, že Ukrajina může dál počítat s ekonomickou a bezpečnostní podporou Washingtonu a také humanitární pomocí, uvedl poté Bílý dům.

Biden uvolnil ropné rezervy

Americký prezident Joe Biden při svém prvním poselství o stavu unie označil za svou nejdůležitější prioritu boj proti růstu cen, který podle průzkumů veřejného mínění trápí velkou část Američanů. Oznámil v této souvislosti uvolnění dalších 30 milionů barelů z amerických ropných rezerv, které podle něj pomůže otupit růst cen pohonných hmot. Zároveň přiznal, že ekonomické sankce uvalené na Rusko v reakci na útok na Ukrajinu pocítí i Američané.

„Všem Američanům říkám, budu k vám upřímný, jak jsem vždy sliboval... Když ruský diktátor napadne cizí zemi, má to dopady po celém světě,“ prohlásil Biden. „Příliš mnoho rodin má problém udržet krok s účty. Inflace je připravuje o zisky, které by možná jinak pociťovali. Chápu to,“ pokračoval.

USA se už před ruskou invazí na Ukrajinu podobně jako řada dalších zemí potýkaly s mimořádně vysokou inflací pramenící z pandemie covidu-19. Válka na Ukrajině a s ní spojená snaha izolovat Rusko od globální ekonomiky při tom může tyto problémy ještě posílit, obzvláště pokud jde o ceny energií.

Biden Američanům vzkázal, že zkrocení cenového růstu je pro něj prioritou číslo jedna a že jeho vláda použije „veškeré nástroje, které máme k dispozici“, aby před ním spotřebitele ochránila. Zmínil v této souvislosti plán koordinovaně uvolnit 30 milionů barelů ropy z amerických rezerv a dalších 30 milionů barelů od jiných zemí. Naznačil, že je připraven v případě potřeby zpřístupnit ještě více. „Tyto kroky pomůžou otupit ceny benzinu tady doma,“ řekl šéf Bílého domu.

Veřejnoprávní rozhlasová stanice NPR ovšem podotýká, že v praxi se tento účinek nemusí dostavit. Podobné oznámení americké vlády z prosince podle ní nijak výrazně ceny pohonných hmot nesnížilo.