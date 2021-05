Biden doufá v setkání s Putinem. Mohlo by se uskutečnit během červnové cesty do Evropy

Washington Washington pracuje na organizaci summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem při červnové cestě šéfa Bílého domu Joea Bidena do Evropy. Reportérům to řekl sám americký prezident. Prý doufá, že k setkání dojde. Podrobnosti o možném termínu nebo dějišti neuvedl.

„Doufám v to a očekávám to,“ řekl Biden médiím po projevu v Bílém domě, když byl tázán, zda se plánuje příští měsíc sejít s ruským protějškem. „Pracujeme na tom,“ dodal podle agentury Reuters.



O nadcházejícím rusko-americkém summitu se spekuluje už týdny, přičemž obě strany dávají najevo, že o jeho uskutečnění mají zájem. Příležitost přináší Bidenova první zámořská cesta, která má příští měsíc hlavu státu na tři noci zavést do Evropy. Od 11. do 13. června bude v Británii kvůli summitu skupiny G7, načež se přesune do Bruselu na summit NATO, kde bude zřejmě jedním z hlavních témat právě Rusko.

S nabídkou uspořádat summit na území třetí země přišel v dubnu Biden těsně předtím, co Washington na Moskvu uvalil sankce za údajné vměšování do loňských prezidentských voleb v USA, kybernetické útoky proti americkým vládním agenturám či agresivní vystupování vůči Ukrajině. Pobouřenou reakci Kremlu vyvolalo také březnové vyjádření amerického prezidenta, který v televizním rozhovoru přitakal na otázku, zda Putina považuje za „zabijáka“.

Případný summit by se tak konal za značného napětí ve vzájemných vztazích. Mohl by se teoreticky uskutečnit i ve Vídni. Rakouský kancléř Sebastian Kurz o víkendu tuto možnost po telefonu nabídl přímo prezidentu Putinovi. Kromě Vídně jsou podle agentury APA mezi kandidáty také Helsinky, Ženeva a Dublin.