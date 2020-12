Biden si vybral na post ministra dopravy exrivala Buttigiegeho, ministryní energetiky by měla být Granholmová

Bývalá šéfka americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) Gina McCarthyová by se pak měla stát hlavní koordinátorkou domácích snah o zmírnění klimatických změn.

Osmatřicetiletý Buttigieg sloužil mezi lety 2012 a 2020 jako starosta města South Bend ve státu Indiana. Letos na jaře předvedl nad očekávání dobrý výkon v několika prvních státech, v nichž se bojovalo o demokratickou nominaci na prezidenta. Následně však z klání odstoupil a postavil se za Bidena. Ten pak Buttigiege přirovnal ke svému zemřelému synovi Beauovi, což označil za „největší poctu, kterou mohu udělit jakémukoliv muži či ženě“.

Mayor @PeteButtigieg is a leader, patriot, and problem-solver. He speaks to the best of who we are as a nation.



I am nominating him for Secretary of Transportation because he's equipped to take on the challenges at the intersection of jobs, infrastructure, equity, and climate.