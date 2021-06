Biden splnil, co Evropa očekávala. Týdenní turné uzavřelo éru jeho předchůdce Trumpa

WASHINGTON/PRAHA Když zahajoval americký prezident Joe Biden před týdnem svou první velkou zahraniční cestu, která ho zavedla do Evropy, chtěl tím podtrhnout návrat Spojených států na globální diplomatickou scénu.

Po čtyřech velkých summitech, kdy se šéf Bílého domu setkal s partnery v rámci skupiny sedmi nejvyspělejších západních ekonomik (G7), lídry členských států NATO a Evropské unie, se dá konstatovat, že splnil očekávání. Dokonce i poslední bod jeho turné, setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, může Biden doma prezentovat jako snahu otočit list a začít s tradičním rivalem na novo. I proto, že Američané a Rusové se na nejvyšší úrovni naposledy potkali před třemi lety v Helsinkách. Od té doby si jejich politické špičky vyměňovaly vzkazy na dálku, a to i formou vzájemných výhrůžek.



Zároveň rostla vzájemná nedůvěra vyvolaná podezřením z ruského zasahování do politických procesů v USA. V opačném směru vadila podpora ruské opozici ze strany Spojených států i jiných západních zemí.

Aliance demokratů proti Číně

Biden přiletěl do Evropy jako „posel demokratických hodnot“. Své představy nastínil ještě předtím v komentáři pro Washington Post. „V momentě globální nejistoty, kdy je svět konfrontován se stoletou pandemií, je účelem cesty podpořit naše spojence a partnery a zároveň doložit schopnost demokracií odvrátit hrozby nové doby.“ Z tohoto hlediska si může Biden připsat jako úspěch, že dokázal skupinu G7 přimět k zaujetí společného stanoviska vůči Číně.

Výsledkem jejího summitu v britském Cornwallu byl záměr konkurovat pronikání čínského kapitálu do rozvojových zemí v rámci projektu tak zvané Nové hedvábné stezky.

Rozhodnutí o vzniku odpovídajícího fondu je o to pozoruhodnější, že v rámci G7 je několik států, které udržují s Čínou úzkou spolupráci. Platí to pro Itálii, která se v roce 2019 jako vůbec první západní země zapojila do Nové hedvábné stezky. Konfrontaci s Čínou se vyhýbalo i Německo. Důvodem jsou zájmy jeho automobilového průmyslu, pro který je čínský trh již dávno důležitější než evropský. Kancléřka Angela Merkelová se také dlouhodobě zasazovala o investiční dohodu mezi EU a Čínou. Po sedmiletém vyjednávání se ji podařilo v prosinci 2020 vyjednat, k nelibosti Washingtonu.

Ani Japonsko nebývalo ve věci Číny příliš aktivní. Hlavně proto, že ji má z geografického hlediska na dohled, a tím i její armádu čítající 2,2 milionu lidí.

Vlídná slova partnerům v NATO i Evropské unii

Čínské téma dominovalo i další Bidenově zastávce v Evropě, summitu Severoatlantické aliance. Zde dával prezident od první chvíle najevo, že Spojené státy považují NATO za „vyloženě důležitou pro americké zájmy“. Závazek vzájemné pomoci a solidarity, který obsahuje Článek pět Severoatlantické smlouvy, označil Biden za „svatý“. Jeho předchůdce Donald Trump naopak běžně o smyslu organizace pochyboval a označoval ji za „zbytečnou“.

„Naše spojenectví stojí na pevných základech, na kterých můžeme dál stavět naši kolektivní bezpečnost a společný blahobyt,“ ujistil prezident partnery.

Vlídná slova volil Biden i před setkáním se špičkami Evropské unie. „Sám za sebe jsem toho názoru, že Evropská unie je neuvěřitelně silná a životaschopná,“ uvedl. Nejhmatatelnějším výsledkem Bidenova setkání s předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou a šéfem Evropské rady Charlesem Michelem je kompromis týkající se dlouholetého sporu o podporách pro výrobce letounů Boeing a Airbus. USA i Unie se dohodly, že dosavadní moratorium prodlouží do roku 2026, takže do té doby nepřijmou nová cla.

„Pilotky“ a skleněný bizon

Vyvrcholením Bidenova evropského turné bylo jeho setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Ženevě. Šéf Bílého domu navrhl schůzku v dubnu, v době, kdy se blízko hranic s Ukrajinou konaly manévry s více než 100 tisíc ruských vojáků. Nikdo nemohl vyloučit, že se nedají do pohybu a hranice nepřekročí. Putin, jehož Biden ještě zkraje roku označil za „zabijáka“, po několika dnech ke schůzce svolil.

I proto, že je realista, který si uvědomuje, že nic nedoloží jeho vlastní význam před domácím publikem víc, než když se sejde s nejvyšším představitelem státu označovaného jako poslední supervelmoc. Biden dal ovšem najevo, jak je to všechno pomíjivé, a to dary, které Putinovi předal: Slunečními brýlemi, tak zvanými „pilotkami“, jež on sám s oblibou nosí a které nechal vyrobit na míru. A také skleněným bizonem, coby symbolem síly a vytrvalosti.

Jak „pilotky“, tak i bizon jsou ovšem z křehkých materiálů, které nemusejí přežít příští náraz.