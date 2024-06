Žádné živé publikum, vypnutý mikrofon v případě, že mluví ten druhý, a losovačka co do pozice na pódiu nebo pořadí závěrečných řečí. Americká televize CNN, která pořádá první ze dvou plánovaných debat pravděpodobných prezidentských kandidátů, udělala vše pro to, aby se neopakovaly divoké scény z doby před volbami v roce 2020.