Nechceme další světovou a naše vojáky v ní, uvádí Biden k podpoře Ukrajiny

„Po dvou světových válkách z minulého století víme, že když agrese v Evropě zůstane bez odezvy, krize sama od sebe nevyvane. Ameriku to (nakonec) vtáhne přímo do centra dění. Proto je náš dnešní závazek vůči Ukrajině investicí do naší bezpečnosti. To zabrání zítřejšímu širšímu konfliktu,“ napsal Biden v zamyšlení zveřejněném deníkem The Washington Post.

„Držíme americké jednotky mimo tuto válku tím, že podporujeme statečné Ukrajince, kteří brání svou svobodu a vlast,“ pokračoval s tím, že USA poskytují Ukrajině zbraně a ekonomickou pomoc, aby zastavily dobyvačné choutky ruského prezidenta Vladimira Putina. A to dostatečně včas, než se konflikt rozšíří ještě dál.

Americký prezident vyjádřil názor, že se očekává, že problémy současného světa opět vyřeší právě Spojené státy.

„To je povinnost toho, kdo vede, a Amerika bude vést. Protože pokud dnešním výzvám čelit nebudeme, riziko konfliktů by se mohlo rozšířit a náklady na jejich řešení by jen rostly. Nedovolíme, aby se to stalo,“ zdůraznil Biden.

„Toto přesvědčení je jádrem mého přístupu k podpoře ukrajinského lidu, který nadále brání svou svobodu proti Putinově brutální válce,“ dodal.

Biden se také pokusil porovnat ruský a palestinský terorismus. „Putin i Hamás bojují za vymazání sousední demokracie z mapy. A jak Putin, tak Hamás doufají, že rozloží širší regionální stabilitu a integraci a využijí následného rozvratu,“ uvedl.

USA to podle něho nemohou a nedovolí dopustit. „Pro naše vlastní zájmy národní bezpečnosti – a pro dobro celého světa,“ napsal.

Americký prezident se v těchto dnech snaží přesvědčit americký Kongres, aby podpořil další pomoc Ukrajině i Izraeli a schválil nový balíček pomoci ve výši 106 miliard dolarů, skoro 2,4 bilionu Kč. Kyjev by měl dostat asi tři pětiny této částky.

Republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Mike Johnson usiluje o to, aby balíčky pomoci pro Ukrajinu a Izrael posoudil Kongres samostatně. Naopak „ukrajinský“ balíček chce sdílet s příspěvky na zabezpečení hranic s Mexikem.

Šéf diplomacie EU Josep Borrell naznačil, že americká pomoc Ukrajině se v budoucnu pravděpodobně zmenší, takže země EU by se na to měly připravit a samy svou míru podpory Kyjevu zachovat.