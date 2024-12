Navenek kritika, interně chvála. Trumpův tým oceňuje Bidena za předávku moci

Trump svou prezidentskou kampaň stavěl na ostré kritice administrativy současného prezidenta. Vyvolal tím obavy, že rozkol v napjaté bezpečnostní době jen pomůže mnohým nepřátelům USA.

„Naši protivníci, kteří si myslí, že je to příležitost postavit jednu administrativou proti druhé, se mýlí. Jsme ruku v ruce,“ řekl minulý měsíc v rozhovoru pro Fox News Michael Waltz, Trumpův kandidát na post poradce pro národní bezpečnost. „Při této tranzici jsme jeden tým.“

Podobně se vyjádřil i současný poradce pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan. Podle něj je „naším úkolem jménem amerického lidu zajistit hladký průběh tohoto přechodu“ mezi jednou a druhou administrativou. „Jsme odhodláni plnit tuto povinnost tak neúnavně a věrně, jak jen to bude možné.“

Sullivan informoval Waltze o snahách Bidenovy administrativy dosáhnout příměří a dohody o rukojmích v Gaze ještě před Trumpovou inaugurací. Podle činitelů Bidenovy administrativy oba týmy národní bezpečnosti úzce koordinovaly své kroky také v otázkách Ukrajiny a Sýrie, uvádí agentura AP.

„Dovolte mi to vyjádřit takto: Nic z toho, co děláme, a nic, co říkáme, není pro příchozí tým překvapením,“ řekl mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby. „Sami se rozhodnou, jakou politiku budou chtít zachovat, v jakých přístupech by mohli chtít pokračovat a ve kterých ne.“

Současný prezident slíbil hladké předání moci při setkání se svým nástupcem v Bílém domě. Trump odvětil, že si toho velmi váží.

Bidenova administrativa připravila pro tu nastávající též nové memorandum o národní bezpečnosti, které má sloužit jako plán pro bezpečnostní výzvy USA, jako je spolupráce mezi Čínou, Íránem, Severní Koreou a Ruskem. Pracovat na dokumentu začali úředníci už v létě, aby nové vedení vzniklé po listopadových volbách už od prvního dne vědělo, čemu čelí.

Podle jednoho Trumpova úředníka pověřeného hladkým přechodem moci se sice nastupující prezident na adresu Bidena a jeho spolupracovníků zřídkakdy vyjádří pochvalně, jeho tým však oceňuje způsob, jakým Bílý dům při sdílení kritických informací o národní bezpečnosti postupuje. Američtí činitelé též agentuře AP sdělili, že obě strany vedly „dobré rozhovory“ o Íránu s tím, že nastupující politická garnitura bude pokračovat v politice omezování aktivit Teheránu, které by mohly eskalovat napjatou situaci na Blízkém východě.

Vítězný republikánský kandidát demokraty během své volební kampaně za zahraniční politiku opakovaně silně kritizoval, označoval ji za katastrofickou. Opakovaně tvrdil, že kdyby Biden nebyl slabý prezident, Rusko by nenapadlo Ukrajinu a palestinské teroristické hnutí Hamás by nezaútočilo na Izrael. Naznačoval též, že se odvrátí od dosavadní politiky Bílého domu vůči Kyjevu a omezí mu americkou vojenskou pomoc.

Sullivan se nicméně tváří, že neshody mezi oběma politiky v oblasti zahraniční politiky nejsou tak výrazné. Ocenil Trumpův komentář k dění v Sýrii. Podle nastupujícího šéfa Bílého domu režim syrského prezidenta Bašára Asada padl, protože Moskva o něj ztratila zájem kvůli svým potížím na Ukrajině, kde má ohromné ztráty. Ty Trump vypočítal na 600 tisíc zraněných či mrtvých vojáků.

„Trochu mě to zarazilo. Předtím v příspěvku řekl, že část důvodů, proč se to děje, je válka Ruska proti Ukrajině. A myslím, že se dokonce odvolával na samotný rozsah obětí, které Rusko na Ukrajině utrpělo, a že z tohoto důvodu není v pozici, aby mohlo bránit svého klienta Asada. A v tomto bodě jsme v rázné shodě,“ řekl Sullivan.

Poradce pro národní bezpečnost též poukazuje na kontinuitu mezi Bidenovou a předchozí administrativou. Sullivan Trumpa vyzval, aby posílil Americkou mezinárodní rozvojovou finanční korporaci poskytující půjčky rozvojovým národům, kterou zřídil během svého prvního funkčního období, s tím, že Biden tak také učinil.

AP podotýká, že při své prohře v prezidentských volbách 2020 Trump druhé straně pomoc nenabídl. Staronový prezident razil názor, že jej Biden a demokraté o vítězství připravili, porušil tradici a Bidena nepozval do Bílého domu ani se nezúčastnil jeho inaugurace, a to jako první končící prezident za více než 150 let.