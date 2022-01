Pokud Rusko napadne Ukrajinu, zvážíme sankce přímo na Putina, slibuje Biden

Podle Bidena nedošlo k žádným změnám u ruských sil rozmístěných u ukrajinských hranic. Šéf Bílého domu ujistil, že nemá v úmyslu vyslat americké jednotky na Ukrajiny, ale uvedl, že v nejbližší době by se mohla do regionu přesunout část z 8 500 amerických vojáků, kteří kvůli krizi byli uvedeni do bojové pohotovosti.

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a nově též v Bělorusku desetitisíce vojáků. Kyjev i některé západní země tvrdí, že Moskva připravuje invazi na Ukrajinu a že chystá provokace, které by měly podobnou operaci zdůvodnit. Z Washingtonu v posledních dnech zaznělo, že Rusko by mohlo zahájit útok kdykoliv, americká diplomacie proto ohlásila evakuaci rodin diplomatů z Kyjeva. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, popírá, že by útok chystalo.

Spojené státy a jejich evropští spojenci podle agentury AP zvažují různé možnosti, jak potrestat prezidenta Putina, pokud napadne Ukrajinu, a to od plošných opatření až po zcela osobní postih. Agentura se zmiňuje o odříznutí Ruska od amerických dolarů a mezinárodního bankovnictví nebo o uvalení sankcí na oligarchy z Putinova okolí a jejich banky, na Putinovy příbuzné či na někdejší ruskou gymnastku, olympijskou vítězku Alinu Kabajevovou, která bývá považována za Putinovu přítelkyni. USA a jejich spojenci varují, že postihnou Rusko jako nikdy dříve, pokud Moskva na Ukrajinu skutečně zaútočí.