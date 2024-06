Ať Biden odstoupí z voleb, poslouží zemi, vyzvaly přední americké noviny

Účast demokratického politika a současného prezidenta USA Joe Bidena v prvním televizním duelu s jeho republikánským vyzyvatelem před listopadovými prezidentskými volbami média hodnotí jako Bidenovu prohru, ba dokonce debakl.

Biden v pátek připustil, že nediskutuje tak dobře jako dřív, ale prohlásil, že práci prezidenta umí a že volby hodlá vyhrát. The New York Times nicméně napsal, že Biden je už jen „stínem“ velkého představitele, a usoudil, že jednaosmdesátiletý prezident zkoušku v podobě televizní debaty nezvládl.

The New York Times v úvodníku připomíná, že Biden opakovaně a správně popsal, že ve volbách není v sázce nic menšího, než budoucnost americké demokracie. „Donald Trump prokázal, že je významným ohrožením této demokracie – je to nevyzpytatelná a sobecká postava nehodná veřejné důvěry,“ píše list.

Poznamenává přitom, že Trump se systematicky pokoušel podkopat integritu voleb a slíbil, že pokud se vrátí do Bílého domu, bude jiným typem prezidenta - prezidentem, který nebude omezován kontrolními mechanismy amerického politického systému. Biden, jak píše The New York Times, se označuje za kandidáta s největší šancí vypořádat se s touto hrozbou tyranie a porazit ji, protože Trumpa porazil v roce 2020. „To již není dostatečné zdůvodnění, proč by letos měl být demokratickou nominací Biden,“ soudí ovšem deník.

List uvádí, že Biden v debatě potřeboval přesvědčit veřejnost, že dokáže zvládnout enormní požadavky nejvyššího úřadu v dalším období. Nelze však podle deníku ignorovat to, co voliči viděli: „Biden není tím mužem, kterým byl před čtyřmi lety.“

V debatě byl podle deníku pouhým „stínem“ velkého veřejného představitele. Snažil se vysvětlit, čeho by mohl dosáhnout ve druhém volebním období, měl však potíž odpovídat na Trumpovy provokace, pohnat jej k odpovědnosti za lži a selhání, a opakovaně měl i potíž dokončit vlastní myšlenku.

Biden býval obdivuhodný prezident. Pod jeho vedením země prosperovala, začala řešit dlouhodobé problémy i hojit rány, způsobené Trumpem. Ale teď může udělat největší službu veřejnosti oznámením, když nebude dále usilovat o znovuzvolení, míní The New York Times.

Nyní se prezident podle redakční rady pustil do neuváženého hazardu, ačkoliv další vůdci Demokratickou strany jsou lépe připravení a představují energetičtější alternativu vůči druhému Trumpovu období. Není důvod, aby strana riskovala, vyzval deník a dodal, že ve hře je příliš mnoho, než aby bylo možné doufat, že Američané přehlédnout Bidenův věk a slabiny.