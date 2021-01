Bidena během inauguračního dne vozila prezidentská Bestie. Jde o nejvíc zabezpečené auto na světě

WASHINGTON/PRAHA Od roku 1963, kdy byl zastřelen John Fitzgerald Kennedy, se mnohé změnilo. Například to, že prezidenti Spojených států amerických se už nepromenádují v limuzínách s tenkými skly, ale naopak brázdí krajinu obrněnými vozy, které jsou nazývány Bestie (The Beast). Jsou značky Cadillac, i když s běžnými automobily nemají nic společného. Jde o několika tunové giganty se spotřebou 40 litrů na sto kilometrů, které přežijí i minometný útok.

Pakliže prezident cestuje kamkoliv, kam by se nehodilo letět vrtulníkem a bylo by příliš komplikované zaparkovat zde letadlo, dopravuje se hlava států ve speciálním opancéřovaném automobilu, kterému se přezdívá Cadillac One, Zvíře, Bestie (The Beast), či První auto. V roce 2001 představila automobilka General Motors jako první v historii USA plnohodnotný prezidentský speciál značky Cadillac v provedení DeVille. Od té doby byl pozměněn ještě dvakrát.



Bestie je pokládána za nejbezpečnější auto na světě. Je vybavena zbraněmi či kevlarovými pneumatikami, dokáže odolat vojenskému i chemickému útoku. V automobilu jsou mimo jiné kyslíkové přístroje či zásoba krve s prezidentovou krevní skupinou. Plátování vozu je až 20 centimetrů tlusté.

Automobilka General Motors vybavila Bestii také kamerami s nočním viděním, technologicky pokročilou GPS a satelitním komunikačním systémem, který je funkční v jakýchkoliv podmínkách. Prezident tedy může zůstat nepřetržitě v kontaktu, ať se venku děje cokoliv. V přední části vozu je údajně skryta i brokovnice.

Současným modelem prezidentského vozu je speciální Cadillac vyrobený v září 2018. Ten přebral za svého prezidentství Donald Trump, jednalo se o vylepšení verze Obamových limuzín. Vždy, když vyjde nový model, starší verze Bestií jsou pod dohledem tajných služeb demontovány a zničeny, aby nedošlo k úniku konstrukčních tajemství.

Vzhledem k historicky dlouhým životním cyklům tohoto typu automobilu je nepravděpodobné, že nový design bude vyvinut a dodán před začátkem příštího prezidentského období, tedy do roku 2025. Jeden malý rozdíl od Trumpovy éry by se ale přeci jen našel. Značka SPZ vozu je nyní 46, což symbolizuje, že Biden se ve středu stal 46. prezidentem USA.