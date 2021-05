‘Bidenovi jsou obři, kteří vás rozdrtí, když je naštvete.’ Internet se baví nepovedenou fotkou z návštěvy Cartera

Washington/Praha Svět se baví snímkem amerických prezidentů. Fotograf použil širokoúhlý objektiv. Bidenovi rázem vypadají jako obři a Carterovi jako trpaslíci. Na internetu kolují vtipy.

Současný šéf Bílého domu Joe Biden s manželkou Jill navštívili minulý týden vysloužilého prezidenta Jimmyho Cartera a bývalou první dámu Rosallyn v jejich domě v Georgii. Snímek ze setkání zveřejnila na Twitteru nezisková organizace Carter Center, kterou bývalý státník založil. „Těší nás, že s vámi můžeme sdílet tuhle skvělou fotku,” zněl popisek u příspěvku.

Snímek není ani zdaleka obyčejný. Na první pohled jsou znatelné disproporce těl účastníků setkání. Klečící Joe Biden je takřka třikrát větší než družka bývalého prezidenta. První dáma Jill zase rozměry převyšuje Cartera. Podle britského serveru BBC je optická iluze způsobena tím, že fotograf použil širokoúhlý objektiv, aby se všichni na snímek vešli.

Zveřejněný příspěvek zachvátila vlna vtipů. “Volili jsme Bidena, jelikož je to slušný člověk s dobrou politikou, zároveň také protože on a Jill jsou obři, kteří vás rozdrtí, když je naštvete,” napsala jedna uživatelka. Další vtipálek upravil fotku tak, že zvětšil Carterovi s komentářem “Tady to máte, spravil jsem to.”

Bidenův demokratický kolega James „Jimmy“ Earl Carter sloužil jako prezident Spojených států v letech 1977 až 1981. Loni oslavil 96 narozeniny a stal se tak nejdéle žijícím americkým prezidentem.