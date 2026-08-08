Bidenovi se rozšířila rakovina do těla. Smutný pohled, říká syn Hunter

Autor: ,
  16:34aktualizováno  16:34
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Joe Biden (18. června 2026)

Joe Biden (18. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Joe Biden (18. června 2026)
Joe Biden (18. června 2026)
Hunter Biden (9. července 2026)
Bývalý prezident USA George W. Bush, bývalý prezident Joe Biden, bývalá první...
19 fotografií
Rakovina prostaty, kterou trpí bývalý americký prezident Joe Biden, se rozšířila do dalších částí těla a působí mu bolesti. V pátečním rozhovoru se stanicí BBC to řekl syn demokratického politika Hunter Biden a dodal, že jeho otec navzdory tomu nadále vystupuje na veřejnosti a vyjadřuje se k veřejným tématům.

„Rakovina se rozšířila, metastazovala do kostí a dál. Je to velmi bolestivé a v mnoha ohledech velmi omezující,“ řekl Bidenův syn Hunter. „Je velmi smutné se na to dívat. Jediná věc, kterou bych nyní o tátovi a jeho zdraví řekl, je, že bych si přál, aby si více stěžoval, protože to není dobré,“ uvedl rovněž.

Jeho otec podle něj navzdory tomu zůstává aktivní a veřejně hovoří o tématech, která jsou pro něj důležitá, dodal. „Stále si dělá to svoje. Opravdu v tuto zemi věří.“

Exprezident Biden po listopadových volbách do Kongresu vydá paměti s názvem Promise Me, America (Slib mi, Ameriko) o svém působení v prezidentském úřadu.

Diagnózu agresivní rakoviny s metastázou do kosti bývalý prezident oznámil loni v květnu, necelé čtyři měsíce poté, co opustil Bílý dům. Uvedl tehdy, že rakovina se nerozšířila do žádných orgánů a že jeho kosti jsou silné. Také dodal, že očekává, že bude schopen onemocnění překonat. V říjnu oznámil, že dokončil cyklus radioterapie.

Nyní 83letý Biden se stal nejstarším úřadujícím americkým prezidentem a jeho zdraví bylo zdrojem spekulací a znepokojení po velkou část jeho čtyřletého funkčního období. Spolu s poradci v Bílém domě čelil obvinění ze zatajování rozsahu zdravotních problémů. Kritika zesílila poté, co byl nucen ukončit kampaň o znovuzvolení po katastrofickém výkonu v předvolební debatě se svým republikánským soupeřem a současným prezidentem Donaldem Trumpem. Ten poté ve volbách v roce 2024 porazil Bidenovu viceprezidentku Kamalu Harrisovou.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.