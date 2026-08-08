„Rakovina se rozšířila, metastazovala do kostí a dál. Je to velmi bolestivé a v mnoha ohledech velmi omezující,“ řekl Bidenův syn Hunter. „Je velmi smutné se na to dívat. Jediná věc, kterou bych nyní o tátovi a jeho zdraví řekl, je, že bych si přál, aby si více stěžoval, protože to není dobré,“ uvedl rovněž.
Jeho otec podle něj navzdory tomu zůstává aktivní a veřejně hovoří o tématech, která jsou pro něj důležitá, dodal. „Stále si dělá to svoje. Opravdu v tuto zemi věří.“
Exprezident Biden po listopadových volbách do Kongresu vydá paměti s názvem Promise Me, America (Slib mi, Ameriko) o svém působení v prezidentském úřadu.
Diagnózu agresivní rakoviny s metastázou do kosti bývalý prezident oznámil loni v květnu, necelé čtyři měsíce poté, co opustil Bílý dům. Uvedl tehdy, že rakovina se nerozšířila do žádných orgánů a že jeho kosti jsou silné. Také dodal, že očekává, že bude schopen onemocnění překonat. V říjnu oznámil, že dokončil cyklus radioterapie.
Nyní 83letý Biden se stal nejstarším úřadujícím americkým prezidentem a jeho zdraví bylo zdrojem spekulací a znepokojení po velkou část jeho čtyřletého funkčního období. Spolu s poradci v Bílém domě čelil obvinění ze zatajování rozsahu zdravotních problémů. Kritika zesílila poté, co byl nucen ukončit kampaň o znovuzvolení po katastrofickém výkonu v předvolební debatě se svým republikánským soupeřem a současným prezidentem Donaldem Trumpem. Ten poté ve volbách v roce 2024 porazil Bidenovu viceprezidentku Kamalu Harrisovou.