Bidenovo novátorské pojetí spolupráce s republikány. Trump narozdíl od něj sjednocoval, píše WSJ

Washington Americký prezident Joe Biden v předvolební kampani sliboval, že sjednotí národ a bude se snažit s politickými protivníky z Republikánské strany spolupracovat. Jeho filozofie vládnutí je ale přesně opačná, a tak se Bílý dům v čele s demokratem Bidenem teď snaží původní koncept nově vymezit. Ve svém komentáři to píše redakční rada amerického listu The Wall Street Journal (WSJ).

„Kdybyste si ve slovníku vyhledali heslo ‚bipartisan‘ (dvoustranický), tak myslím, že by tam bylo uvedeno podpora od republikánů a demokratů,“ řekla před nedávnem poradkyně Bílého domu Anita Dunnová. „Neříká se tam, že v Kongresu jsou potřeba republikáni,“ dodala.



Vezměme si Bidenův covidový program výdajů v objemu 1,9 bilionu dolarů (41 bilionů Kč) - pak ta teze je zřejmě taková, že když průzkumy veřejného mínění ukazují, že to má širokou podporu, tak je to „dvoustranické“, i když pro to nezvedl ruku ani jeden republikán. To je zcela jistě novátorský způsob, jak se na to dívat, píše WSJ.

Minulý týden se k tomu přidal i sám Biden, když přepsal historii ohledně toho, jak naložil se svým návrhem po stranické linii. Dne 1. února, než byl návrh schválen, totiž deset senátorů za Republikánskou stranu (což je dost na to, aby znemožnili obstrukce) navštívilo Bidena v Bílém domě s protinabídkou v objemu 600 miliard dolarů. O den později začali demokraté v Kongresu prosazovat své usnesení k rozpočtu za 1,9 bilionu USD, aby mohli Bidenův návrh schválit hromadně. Návrh republikánů zavrhli, aniž by se nad ním alespoň zamysleli.

„Byl bych býval připraven ke kompromisu,“ řekl minulý týden Biden, „ale oni připraveni nebyli. Neustoupili ani o chlup. Ani o chlup.“

Senátoři za Republikánskou stranu se proti tomu ohradili veřejným prohlášením: „Náš návrh za 618 miliard dolarů byl první nabídkou Bílému domu, smyslem bylo otevřít dvoustranická jednání,“ uvedli republikánští senátoři. „(Bidenova) administrativa naši snahu nemilosrdně zavrhla jako zcela neadekvátní, aby si obhájila strategii, podle které si všechno budou dělat sami.“

Biden možná doufal, že dostane vyšší zahajovací nabídku. Ale pokud má skutečně zájem spolupracovat i s politickými protivníky, proč nezačal vyjednávat? Odpověď je, že žádný takový záměr neměl. Demokraté mu řekli, že díky těsné většině to prosadí, a také to nakonec prosadili.

Zdá se, že to samé plánují Bidenovi demokraté udělat i v případě prezidentova balíčku za čtyři biliony dolarů určeného na infrastrukturu, sociální zabezpečení, ochranu klimatu a daně. Podle Bidenova dosavadního způsobu vládnutí pak ale vypadá Donald Trump jako prezident, který s oponenty spolupracoval a který i sjednocoval, uzavírá svůj komentář redakční rada amerického listu.