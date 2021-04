Bidenovo ohromující utrácení dá podle ekonomického komentátora ve volbách šanci republikánům

Washington Prezident Joe Biden má podle průzkumu RealClearPolitics po 100 dnech ve funkci podporu 53 procent Američanů. To je o 12 procentních bodů více, než měl 100 dnů po nástupu do úřadu předchozí prezident Donald Trump - ale i tak je to druhá nejnižší podpora pro jakéhokoliv prezidenta USA po roce 1945.

Republikán nařkl Bidenovu vládu z mrhání penězi a rozdělování země. ‚Jsou to socialistické sny,‘ řekl V komentáři nazvaném „Joe Biden je muž za šest bilionů dolarů“ to k plánovaným výdajům nynějšího prezidenta napsal komentátor ekonomického listu The Wall Street Journal (WSJ) Karl Rove. „Bidenova administrativa se ale přesto chová tak, jako kdyby měla široký mandát k prosazení té nejambicióznější levicové agendy v historii, včetně masivního rozšíření federální vlády a neudržitelného zvyšování výdajů,“ píše autor, který dříve působil v administrativě republikánského prezidenta George Bushe mladšího. „Tak ohromující výdaje na jeho radikální agendu znamenají v roce 2022 příležitost pro republikány.“ ‚Amerika je zpátky.‘ Jak si prezident Biden stojí po 100 dnech vládnutí? Zatím toho moc nepředvedl Jako příklad autor uvádí částku 1,9 bilionu dolarů (40,5 bilionu Kč) na boj s pandemií. Peníze jdou přitom většinou do nových programů, které nemají s koronavirem nic společného. Podobně z 2,3 bilionu dolarů (49 bilionů Kč), které chce Biden na infrastrukturu, půjdou stovky miliard na výstavbu a opravy silnic, mostů, přístavů, letišť, energetických sítí a širokopásmového internetu - ale skoro 1,5 bilionu dolarů i na jiné věci. „Všechna tato velkorysost vyžaduje konfiskační zvyšování daní, které by přes větší zdanění kapitálových výnosů bylo trestem pro úspory, přes větší daň ze zisku zdevastovalo malé podniky, které zisky předávají svým vlastníkům, a zvýšením firemní daně výrazně nad úroveň zahraničních konkurentů učinilo americké firmy méně konkurenceschopné,“ píše autor. Ve svém komentáři také upozorňuje na návrhy, které by „federalizovaly volby, donutily americkou pracovní sílu k zakládání odborů a z federálního distriktu kolem Washingtonu udělaly samostatný stát.“ Poukazuje i na komisi, která by zkoumala možnost rozšíření počtu členů nejvyššího soudu a omezení jeho pravomocí, když posuzuje rušení neústavních zákonů a exekutivních příkazů. Co Biden dokázal během prvních 100 dnů vládnutí? Na dálku soutěžil s Trumpem, zasáhla jej migrantská krize Biden ve svém středečním projevu před Kongresem také zveřejnil plán výdajů za 1,8 bilionu dolarů (38,4 bilionu Kč) na podporu vzdělávání, rodin a dětí. Počítá i s vysokými částkami na podporu systému zdravotní péče, kterou prosadil republikánský prezident Barack Obama, v jehož administrativě byl Biden viceprezidentem. „Tím se celková částka výdajů, které Biden za prvních 100 dnů ve funkci navrhuje, dostává na šest bilionů dolarů (přes 128 bilionů Kč),“ upozorňuje komentátor. „A pak je tady ten extravagantní slib z minulého týdne na podporu klimatu: Spojené státy do roku 2030 sníží emise uhlíku více než třikrát rychleji, než je snížily mezi lety 2005 a 2019 - zatímco Čína a Indie mohou emise skleníkových plynů dál zvyšovat. Není tedy divu, že pan Biden se dočkal nadšené chvály z levého křídla Demokratické strany, včetně senátorky Elizabeth Warrenové, senátora Bernieho Sanderse a kongresmanky Alexandrie Ocasiové-Cortezové. Ale jeho agresivně progresivní agenda by mohla podkopat prezidentovu podporu a uškodit jeho straně v kongresových volbách,“ uzavírá svůj příspěvek komentátor WSJ.