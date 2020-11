Bidenovo vítězství zatím neuznala řada vlivných republikánů, boj podle nich ještě není u konce

Washington Nejen americký prezident Donald Trump, ale také mnoho dalších předních představitelů Republikánské strany stále neuznalo Joea Bidena za vítěze letošních voleb. Téměř 24 hodin od chvíle, kdy americká média Bidena vyhlásila za nově zvoleného prezidenta USA, se dál čekalo například na reakci šéfa republikánské většiny v Senátu Mitche McConnella. Další Trumpovi spojenci uváděli, že souboj o Bílý dům ještě nepovažují za ukončený.

„Volby nejsou u konce, dokud nejsou započítány a potvrzeny všechny zákonné hlasy. Stále jsou zde vážné soudní stížnosti, které byly vzneseny, a dokud nebude tento proces vyřešen, volba není definitivní,“ uvedl v sobotu na twitteru druhý nejvýše postavený republikán ve Sněmovně reprezentantů Steve Scalise.



The election isn’t over until all legal votes are counted and certified. There are still serious legal challenges that have been made, and until that process is resolved, the election is not final.



The American people deserve a fair and transparent process. — Steve Scalise (@SteveScalise) November 7, 2020

Ve Spojených státech skutečně ani pět dní po uzavření volebních místností nejsou zpracované všechny odevzdané hlasy, tento proces ale i v minulých volbách pokračoval dlouho po ohlášení vítěze. Jelikož země nemá centralizovaný volební orgán, který by mohl tento verdikt učinit, vyhlašují vítěze na základě neúplných výsledků a různých trendů přední zpravodajské organizace. A ty v sobotu usoudily, že volby vyhrál Biden, neboť zbývající nesečtené hlasy už mu nemohly jeho vedení vzít.

„Média mohou vyhlásit vítěze voleb, ale nenáleží jim rozhodovat o tom, zda jsou tvrzení o porušených volebních zákonech a nesrovnalostech pravdivá,“ reagoval republikánský senátor Marco Rubio, který ve svém tweetu odkazoval na v řadě případů již vyvrácená obvinění přicházející od Trumpa a jeho volebního štábu.

The media can project an election winner, but they don’t get to decide if claims of broken election laws & irregularities are true



That’s decided by the courts, and on the basis of clear evidence and the law — Marco Rubio (@marcorubio) November 8, 2020

Zvolení demokrata Bidena prezidentem zatím neuznali ani současný viceprezident Mike Pence nebo lídr republikánů v Senátu McConnell. Jeho zástupce v sobotu novináře odkázal na páteční vyjádření, podle kterého je třeba započítat každý „legální hlas“ a veškeré spory urovnat u soudů. Podle deníku The New York Times se neobjevily žádné důkazy, které by dokládaly prezidentova tvrzení, že některým volebním pozorovatelům byl znemožněn přístup do místností, kde se hlasy sčítají. I tento bod McConnell ve svém vyjádření zmiňoval.

Pokud jde o Trumpa, k výsledku voleb se naposledy vyjádřil v sobotu večer, když na twitteru prohlásil, že vítězem je on. Agentura AP v neděli s odvoláním na nejmenované zdroje z okolí prezidenta napsala, že se neočekává, že by šéf Bílého domu volební porážku uznal. Takový krok nicméně pro Bidenův nástup do čela země není nutný.