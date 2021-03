Bidenův ovčák Major byl dočasně vykázán z Bílého domu. Kousnul člena ochranky

WASHINGTON Začátek funkčního období amerického prezidenta Joea Bidena se zatím nesl v poklidném duchu, jeden člen nového týmu v Bílém domě na sebe však již dokázal přitáhnout pozornost - mladý německý ovčák Major. Ovčák je vinen v kauze kousnutí, v níž jako oběť figuroval pracovník ochranky prezidentské rezidence, a byl i se svým druhem Champem poslán zpět do Bidenova domovského města Wilmington ve státě Delaware, napsala v úterý agentura AFP s odkazem na oznámení stanice CNN.

Pobyt v exilu by však měl být pro oba psy jen dočasný a ovčáci by se měli vrátit do svého nového domova na prestižní adrese ve Washingtonu DC, kde se budou moci znovu prohánět na rozlehlých pozemcích s výhledem na jehlu Washingtonova monumentu.



Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová v úterním rozhovoru pro televizi MSNBC odpovídala na otázky týkající se průběhu incidentu vyhýbavě. Jednu věc však vyjádřila jasně - Champ a Major jsou členové rodiny Joea a Jill Bidenových.

Úspěšný prezidentský kandidát Joe Biden se svým psem Majorem.

Milovaní ‚první psi‘

Champa si rodina pořídila v roce 2008 poté, co byl Biden zvolen viceprezidentem a Barack Obama prezidentem. Pejska Bidenovi tehdy za volební vítězství slíbila jeho manželka Jill. Majora pak rodina adoptovala z útulku v Delaware před dvěma lety. „Ptali jsme se veterináře, co můžeme udělat pro to, aby Champ zůstal ve formě. Poradil nám, abychom si vzali mladého psa,“ vysvětlil před několika týdny Biden. Psi mají mnoho fanoušků na sociálních sítích.

Americká první dáma uvedla, že ovčáci si ale nezvykali na nový život v rezidenci amerických prezidentů zcela bez problémů. „Musejí jezdit výtahem, na který nejsou zvyklí. Také se chodí venčit (...) se spoustou lidí, kteří je hlídají,“ uvedla.

V prezidentské kampani Biden často své dva mazlíčky zmiňoval. „Možná, že nejsem objektivní, ale myslím, že Champ a Major budou skvělí první psi!“ nechal se například slyšet současný prezident. Major se dostal do zpráv již v listopadu minulého roku, když nově zvolený Biden při hře s ním uklouzl a vymknul si kotník.