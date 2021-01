Bidenův zákaz ropovodu znamená ztrátu tisíců pracovních míst zejména v USA

Washington/Calgary (Kanada) Rozhodnutí amerického prezidenta Joea Bidena zastavit výstavbu ropovodu Keystone XL znamená ztrátu tisíců pracovních míst, zejména ve Spojených státech. Biden rozhodnutí přijal okamžitě po nástupu do úřadu, navzdory tomu, že kanadští činitelé ho žádali o čas, aby mohli situaci vyhodnotit. Napsal to americký server Politico. Keystone XL měl v délce téměř 2000 kilometrů přivádět ropu ze západní Kanady do USA.

Bidena hlasitě kritizovala, v Senátu má rozhodující hlas. Kdo je první americká viceprezidentka Kamala Harrisová Bidenovo rozhodnutí není překvapivé, avizoval je už před nástupem do úřadu. V zásadě se tím vrací k politice demokratického prezidenta Baracka Obamy, který už výstavbu ropovodu pozastavil v roce 2015. Zelenou projekt znovu získal v roce 2017, po nástupu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta. Ropovod za osm miliard dolarů (172 miliard Kč), který je rozšířením již existující sítě dalších ropovodů a produktovodů, staví kanadská společnost TC Energy.

„To rozhodnutí zvrátí bezprecedentní a komplexní regulatorní proces, který trval více než deset let a který opakovaně docházel k závěru, že ropovod bude přepravovat tolik potřebnou energii způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí,“ uvedla v reakci na Bidenovo rozhodnutí společnost TC Energy, dříve známá jako TransCanada. Negativní dopady podle ní pocítí i domorodé obyvatelstvo. Třesk v Bílém domě. Radikální obrat lze od Bidena čekat třeba u klimatické politiky, říká amerikanista Kozák Biden vydal rozhodnutí o zastavení ropovodu Keystone XL spolu s dalšími exekutivními příkazy. Zdůvodnil je tím, že ruší „povolení, která byla podepsána v posledních čtyřech letech a která nejsou v národním zájmu Spojených států“. Kanadští představitelé už před Bidenovou inaugurací upozorňovali, že ropovod Keystone XL je z hlediska dopadů na životní prostředí dnes úplně jinde, než kde byl v roce 2008, kdy o něm Kanaďané začali poprvé hovořit. Společnost TC Energy ale podle právníků nemá mnoho možností, jak se proti Bidenovu rozhodnutí bránit. Může se obrátit na soud nebo odkázat na obchodní pravidla mezi oběma zeměmi, což udělala už po Obamově rozhodnutí. Spolu s vládou provincie Alberta, která do projektu také investovala, bude ale moci žádat náhradu za finanční újmu.

Biden začal úřadovat. Hned první den ve funkci nařídil návrat k pařížské dohodě, udělal i další zásadní rozhodnutí Jim Bowe z advokátní kanceláře King & Spalding si ale myslí, že firma se nebude snažit Bidenovo rozhodnutí zvrátit. I kdyby získala na svou stranu vládu v Albertě, musela by s případnou žalobou souhlasit i federální vláda v Ottawě. A to se téměř jistě nestane, protože premiér Justin Trudeau si nebude chtít hned na začátku Bidena znepřátelit, upozorňuje Politico. Obě země totiž daly najevo, že chtějí vylepšit vzájemné vztahy, které byly za Trumpovy vlády dost bouřlivé. Z reakce TC Energy lze podle Boweho vyčíst, že firma dostavbu ropovodu vzdává. V zásadě podle něj říká „fajn, takže konec“.