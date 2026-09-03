Ruské ztráty dosáhly ohromujícího kulatého čísla, uvádí ukrajinská armáda

Autor:
  18:24aktualizováno  18:24
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Záchranář odnáší vak s tělem civilisty po ruském vzdušném útoku na domov pro...

Záchranář odnáší vak s tělem civilisty po ruském vzdušném útoku na domov pro seniory a lidi s postižením v obci Myla v Kyjevské oblasti. (29. srpna 2026) | foto: Dan BashakovČTK

Pietní setkání Běž domů, Ivane! k výročí okupace Československa vojsky...
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
90 fotografií
Ruské ozbrojené síly zaznamenaly od zahájení rozsáhlé invaze na Ukrajinu v únoru 2022 ztráty ve výši téměř jednoho a půl milionu vojáků. Uvádí to ukrajinský generální štáb. Jen během uplynulého dne Rusko podle něho přišlo o 1320 vojáků. Výrazně vyšší ruské ztráty ve srovnání s ukrajinskými uvádějí také odhady západních analytiků.

Od začátku ruské invaze z 24. února 2022 dosáhly podle ukrajinského generálního štábu celkové ztráty Ruska na živé síle přibližně 1 492 350 vojáků. O bilanci informoval ukrajinský list The Kyiv Independent.

Rusko podle tohoto výčtu přišlo také o 12 324 tanků, 25 264 obrněných bojových vozidel a 143 150 dalších vozidel a palivových cisteren Ukrajinci dále uvádějí zničení více než 49 tisíc dělostřeleckých systémů a 2085 salvových raketometů.

Seznam ruských ztrát podle listu zahrnuje rovněž 1600 systémů protivzdušné obrany, 441 letadel, 355 vrtulníků a 2476 bezpilotních pozemních prostředků. Ukrajina tvrdí, že od začátku války zničila také 35 ruských lodí a člunů a dvě ponorky.

Také odhady západních analytiků naznačují, že ruské ztráty výrazně převyšují ty ukrajinské. Americký think-tank Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) odhaduje poměr ztrát přibližně na 2,5 ku jedné až dva ku jedné v neprospěch Ruska.

Podle lednové zprávy CSIS mohly ukrajinské ozbrojené síly od února 2022 do konce roku 2025 přijít o celkem 500 až 600 tisíc lidí, včetně zraněných. Z toho podle analytiků připadalo přibližně 100 až 140 tisíc na vojáky zabité v boji.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj letos v únoru uvedl, že od začátku invaze padlo nejméně 55 tisíc vojáků. Připustil také, že řada zůstává nezvěstná. Za rozdílnými odhady může stát odlišná metodika či obtížné vyzvedávání a identifikace těl.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Ruské ztráty dosáhly ohromujícího kulatého čísla, uvádí ukrajinská armáda

Záchranář odnáší vak s tělem civilisty po ruském vzdušném útoku na domov pro...

Macinka chce snížit schodek o 20 miliard. Schillerová mluví o jednotkách miliard

Předseda Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka, šéf rozpočtového...

ONLINE: Pardubice se v Lize mistrů ujaly vedení, Liberec srovnal. Hraje i Plzeň

Momentka z klání hokejové LM Pardubice - Tychy.

US Open ONLINE: Siniaková ztratila proti Ósakaové první set, prohrává i Svrčina

Dalibor Svrčina v prvním kole US Open

Omrzel si podmanil andaluskou zkoušku. Masovi v červeném favorité nestačili

Enric Mas v obklopení svých týmových kolegů z Movistaru.

Komentář

Přísnost na „dávkaře“, která je k ničemu. Změnu životního stylu si nevynutíme jen výhrůžkami

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

You’re Beautiful. Do Prahy opět přijede koncertovat písničkář James Blunt

James Blunt

Doporučujeme

Vše živé září biofotony, říkají vědci už sto let. A nechtěně tak nahrávají šarlatánům

Premium
Výzkum vědeckého týmu Daniela Oblaka z University of Calgary. Uspané myšky dal...

Macinka bez ochranky u muže v kukle. Nachytal se partou trollů, nechápe opozice

Ministr zahraničí Petr Macinka ve studiu u rozhovoru s mužem v kukle.

Poslanci se od policie dověděli reálná čísla o kriminalitě uprchlíků před válkou

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku ministr vnitra Lubomír Metnar...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Zemřel básník, publicista a disident Milan Ohnisko, držitel ceny Magnesia Litera

HRÁDEČEK 1984. Václav Havel, brněnský básník a signatář Charty 77 Milan Ohnisko...

Na důstojníka ruského letectva spáchali atentát, velel útoku na nemocnici

Ruská letecká základna Engels

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.