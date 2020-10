Šéf Bílého domu Meadows: Trumpův stav byl mnohem vážnější, než bylo oficiálně uváděno. Nyní se dle lékařů zlepšuje

Mark Meadows, šéf štábu Bílého domu, v sobotu večer pro stanici Fox News uvedl, že stav prezidenta Donalda Trumpa byl v pátek mnohem závažnější, než jak o něm oficiálně informovaly americké úřady, od kterých přebírala informace média. Oficiálové, včetně Meadowse, během pátku prohlásili, že Trump vykazuje pouze „mírné příznaky“.

Prezident si prý přál pokračovat v práci. Jenže to zatrhli doktoři z nemocnice Waltera Reeda, kde Trump momentálně pobývá, kteří trvali na tom, že by prezident měl být hospitalizován. Do zdravotního zařízení ho transportoval v pátek v podvečer washingtonského času vrtulník Marine One.



Trump - vypadající unaveně a poněkud bledě - se cestou k helikoptéře několikrát zastavil, lehce zamával a poté nastoupil, píše CNN. Prezidentovi prý bylo řečeno, že je převážen do lékařského zařízení proto, že se jedná o pro něj bezpečnější místo pro případ, že by se jeho stav zhoršil.

Sám prezident později ve videu na Twitteru uvedl, že prý měl možnost zůstat v Bílém domě, ale nesměl by ani chodit do Oválné pracovny, s nikým se stýkat, s nikým mluvit. „To nemůžu. Jako vůdce se musíte postavit problémům,“ pronesl.

Média v souvislosti se zdravotním stavem amerického prezidenta během soboty přinesla řadu sdělení, agentura AP dokonce vývoj hodnotila jako „smršť zmatečných a protichůdných tvrzení“. To bylo dáno i výstupy samotných lékařů. Ti nejprve v sobotu ráno načrtli růžový obrázek ohledně prezidentova zdraví.

„Dnes ráno si prezident vede velmi dobře,“ řekl doktor Sean Conley v tiskovém vyjádření před nemocnicí, prvním od prezidentova příletu. „V tuto chvíli jsme společně s celým týmem nesmírně spokojeni s pokrokem, kterého dosáhl.“ Opakovaně se přitom vyhýbali otázkám ohledně Trumpova stavu, včetně toho, zda potřebuje být napojen na kyslík a jaká byla jeho nejvyšší zaznamenaná teplota.

Jenže jen o pár minut později po tiskové konferenci již zmiňovaný Mark Meadows sdělil něco naprosto odlišného. Prezidentovy základní tělesné údaje byly v posledních 24 hodinách velmi znepokojivé a příštích 48 hodin bude klíčových ve smyslu jeho péče,“ citoval jej deník The New York Times.

Meadows to stvrdil i ve večerním vystoupení. „Včera ráno (tedy v pátek, pozn.red.) nás to opravdu znepokojovalo. Měl horečku a jeho hladina kyslíku rychle poklesla. Přesto v pro něj typickém stylu byl prezident vzhůru a chodil kolem,“ uvedl dle Reuters pro televizní stanici.

To v neděli nakonec přiznali i Trumpovi lékaři. Sean Conley potvrdil, že prezident dvakrát dostal dodatečný kyslík kvůli jeho nízké hladině v prezidentově krvi. V pátek měl prezident podle lékaře horečku a saturace kyslíku v krvi mu klesla pod 94 procent, což se opakovalo v sobotu. Nyní má podle jeho týmu lékařů 98procentní saturaci. Zda se u prezidenta kvůli koronaviru objevilo poškození plic, lékaři nesdělili. Pokud půjde léčba nadále dobře, mohl by být propuštěn z nemocnice už v pondělí.

President Trump’s condition is improving as he is being treated for COVID-19 at a military hospital, his medical team said. Doctors are monitoring the condition of the president's lungs after he received supplemental oxygen on Thursday and Friday https://t.co/KhCBTtt0WT pic.twitter.com/lclbwgCLgx